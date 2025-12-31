Estos son los tres escándalos judiciales que sacudieron a Ecuador en 2025

El 2025 no estuvo exento de escándalos en el sistema judicial. Hubo jueces, fiscales, defensores públicos, entre otros funcionarios destituidos por actos de corrupción y faltas disciplinarias.

Según el Consejo de la Judicatura, de enero al 22 de diciembre de 2025, 101 funcionarios fueron separados de la Función Judicial por cometer faltas disciplinarias. Entre los servidores judiciales destituidos hay 45 jueces, seis fiscales, dos defensores públicos, entre otros.

Según el Consejo de la Judicatura, las cinco principales causas para la destitución de servidores judiciales son: Pedir o recibir dinero u otros bienes a cambio de favores, vulnerar la independencia judicial, manifiesta negligencia, error inexcusable y dolo.

Estos son los tres escándalos judiciales que ocurrieron en 2025:

1. Las amenazas al juez Carlos Serrano

Uno de los casos más polémicos se produjo tras la condena, el 20 de noviembre, del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024, que investiga vínculos con la mafia balcánica.

Durante la audiencia telemática, realizada desde la Cárcel del Encuentro en Santa Elena, el procesado realizó una señal de muerte dirigida al juez anticorrupción Carlos Serrano, integrante del Tribunal que dictó la sentencia.

Además, Serrano denunció haber recibido presiones internas para favorecer al extranjero. Según su versión, un supuesto alto funcionario del Consejo de la Judicatura lo habría citado fuera del Complejo Judicial de Quito y luego lo contactaron en su despacho con el mensaje de que debía declarar inocente al procesado. El juez grabó la conversación. El 4 de diciembre, Serrano presentó su renuncia.

El caso escaló hasta el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien fue señalado por un presunto conflicto de intereses, ya que la defensa del narcotraficante la tenía Dolores Vintimilla, esposa del funcionario.

Aunque ella aseguró haber dejado el caso en noviembre de 2024, cuando se casó con Godoy. El Presidente de la Judicatura señaló que este caso constituye un "ataque personal" hacia él y su familia.

Godoy también pidió licencia para comparecer ante la Asamblea Nacional, que resolvió convocarlo para que dé explicaciones al Pleno del Legislativo el lunes 5 de enero de 2026.

2. Conjuez David Jacho destituido por presunto acoso sexual

En julio de 2025 se conoció la denuncia contra el entonces conjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, por presunto acoso sexual. La víctima renunció a su cargo como asistente administrativa.

El 7 de noviembre, el Pleno de la Judicatura lo destituyó por unanimidad. Paralelamente, el pasado 2 de noviembre, Fiscalía lo procesó penalmente y ordenó que Jacho porte grillete electrónico, no salga del país y se presente cada 15 días ante la autoridad judicial.

En la audiencia de formulación de cargos también se dispuso la retención de 5 640 dólares de sus cuentas y medidas de protección para la funcionaria que denunció.

3. Juez procesado por alterar sentencias en Guayaquil

En Guayaquil, el juez de Garantías Penales, Humberto Barzola, fue detenido en su lugar de trabajo y posteriormente procesado por presunto prevaricato.

Según la Fiscalía, habría alterado al menos diez sentencias en materia de tránsito sin justificación legal. "el juez habría atentado contra la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica", señaló el Ministerio Público.

La denuncia fue presentada por el director provincial del Consejo de la Judicatura, Óscar Guerrero, quien alertó que el funcionario habría emitido sentencias condenatorias con penas privativas de libertad y, en varias de esas causas, habría aceptado solicitudes de sustitución de pena, que luego fueron modificadas a trabajo comunitario, de manera irregular.