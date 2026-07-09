Hallan restos de dinosaurio cuello largo en la amazonía ecuatoriana

Investigadores de la ⁠Universidad Ikiam y la ⁠Fundación Azara confirmaron el hallazgo en la provincia de Napo de un titanosaurio, un dinosaurio herbívoro de cuello y cola largos.

Bautizado provisionalmente como Wakrayampi, este gigante habitó la región hace unos 67 millones de años, cuando el entorno era una laguna costera.

De acuerdo con la información, este descubrimiento en la cuenca del río Napo marca un hito histórico para la paleontología ecuatoriana.

Es el segundo descurimiento en territorio ecuatoriano

Es el primer registro de dinosaurio en la región amazónica del país y el segundo descubierto científicamente en territorio ecuatoriano, tras el hallazgo del Yamanasaurus lojaensis en Loja.

Los restos consisten en fragmentos de una extremidad anterior, incluyendo parte de un húmero y varios metacarpianos.

Los fósiles fueron extraídos de estratos del período Cretácico, hace 72 a 66 millones de años, revelando un paisaje prehistórico distinto a la selva actual.