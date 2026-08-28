Tribunal declara probado el cohecho en caso Sinohydro y detalla la responsabilidad de procesados

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia concluyó que el delito de cohecho quedó demostrado “más allá de toda duda razonable” en el caso Sinohydro.

Este viernes 28 de agosto de 2026, los jueces iniciaron la lectura oral de la sentencia y detallaron la responsabilidad individual de los procesados, entre ellos el expresidente Lenín Moreno.

Lectura de la sentencia en el caso Sinohydro

La audiencia se instaló a las 08:30 de este viernes 28 de agosto de 2026, 16 años después de los hechos investigados en torno al proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

A la diligencia asistieron de forma presencial el expresidente Lenín Moreno, su esposa y otros 19 procesados.

Durante la lectura del veredicto, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia señaló que la existencia del delito de cohecho fue probada más allá de toda duda razonable.

El juez ponente, Manuel Cabrera, continuó con la exposición de la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en el proceso.

Tribunal detalla el rol de Lenín Moreno

Según la decisión expuesta por el Tribunal, Lenín Moreno utilizó su posición como vicepresidente de la República para favorecer a la red vinculada a Conto Patiño, a cambio de beneficios económicos que, según los jueces, fueron dirigidos a integrantes de su círculo familiar.

El fallo menciona a su esposa, Judith González, a su hija Irina Moreno y a sus hermanos como receptores de beneficios económicos que el Tribunal consideró dentro de la estructura investigada por el caso Sinohydro.

Pagos y empresas vinculadas al caso

Los jueces también detallaron presuntos pagos ilícitos a exfuncionarios públicos. Entre ellos constan USD 223 000 a Henry Galarza, por agilizar el trámite del crédito financiero con China, además de pagos periódicos a Luciano Cepeda, quien fue administrador del contrato y exgerente técnico de la empresa pública.

El Tribunal también expuso el papel de María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías en el manejo operativo de las firmas panameñas Espíritu Santo Holdings e Ina Investment Corp.

De acuerdo con la lectura de la sentencia, estas compañías recibieron parte de las comisiones del 4% entregadas por la constructora Sinohydro.

La audiencia de lectura oral de la sentencia continúa con el detalle de la responsabilidad individual de los procesados y las decisiones adoptadas por el Tribunal dentro de uno de los procesos judiciales relacionados con la construcción de Coca Codo Sinclair.