Caso Sinohydro: Tribunal fijó fecha para anunciar si Lenín Moreno es culpable o inocente

Lenín Moreno y su esposa acudieron a la audiencia de juicio del caso Sinohydro en la Corte Nacional, el pasado 11 de mayo

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia fijó para el viernes 28 de agosto, desde las 08:00, la audiencia en la que dará a conocer su decisión dentro del caso Sinohydro.

En ese proceso judicial, está procesado el expresidente Lenín Moreno y otras 19 personas por el presunto delito de cohecho.Durante la diligencia, los procesados conocerán si el Tribunal determina su culpabilidad o inocencia.

La Fiscalía sostiene que Lenín Moreno y personas de su círculo familiar habrían recibido presuntos beneficios económicos a cambio de favorecer la adjudicación del proyecto de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro.

El tribunal encargado de emitir el veredicto está integrado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia: Manuel Enrique Cabrera, juez ponente, Julio César Inga y Daniella Camacho.

Pedido de Fiscalía

La Fiscalía solicitó al Tribunal que impongan una pena de seis años y seis meses de cárcel para Moreno y 19 procesados más.

Además, pidió multa para los imputados, inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y suspensión de los derechos de participación.

También pidió que los procesados pidan disculpas públicas al pueblo ecuatoriano y colocación de una placa en el Complejo Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

La Fiscalía catalogó al expresidente Lenín Moreno y seis procesados más como autores directos del presunto delito de cohecho.

Según el Ministerio Público, ellos intervinieron directamente en el diseño, coordinación y adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, "mediante un esquema de sobornos distribuidos entre los procesados".

El abogado del expresidente aseguró que no existe una "prueba madre" que demuestre que Lenín Moreno viabilizó el proyecto Coca Codo Sinclair.

En cambio los otros 13 procesados fueron señalados como cómplices, pues habrían "intervenido en la recepción y administración de recursos provenientes del presunto esquema de sobornos facilitando la ejecución del delito".