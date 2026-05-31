Tribunal declara prófugo a Fernando Xavier V. H. y suspende juicio en su contra

El Tribunal del caso Triple A declararlo prófugo a Fernando Xavier V. H. y suspende el juicio seguido en su contra temporalmente.

El Tribunal del caso Triple A declaró prófugo a Fernando Xavier V. H. tras ausentarse por segunda ocasión a la audiencia de juicio. La diligencia quedó suspendida mientras se define una nueva fecha para la reinstalación del proceso.

Según informó la Fiscalía General del Estado, la decisión fue adoptada luego de que el procesado no compareciera nuevamente ante el Tribunal encargado de la causa. Con ello, los jueces dispusieron su declaratoria de prófugo y la suspensión temporal del juicio.

El caso Triple A investiga un presunto esquema de corrupción relacionado con contratos y manejo de recursos públicos. La Fiscalía sostiene que existirían irregularidades que habrían generado perjuicios económicos al Estado, motivo por el cual varios involucrados enfrentan procesos judiciales.

Teleamazonas reportó que la audiencia debía continuar este fin de semana, pero la ausencia del procesado obligó a frenar el desarrollo de la etapa de juzgamiento. Además, se informó que las autoridades deberán coordinar nuevas acciones para garantizar la comparecencia del implicado ante la justicia.

La Fiscalía reiteró que continuará impulsando las acciones legales correspondientes dentro de este caso de presunta corrupción.