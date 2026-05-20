Caso grillete: No se instaló audiencia para solicitar libertad bajo fianza de Aquiles Alvarez

Aquíles Alvarez y sus hermanos durante la audiencia de apelación a la prisión preventiva y revisión de medidas en caso Goleada.

La audiencia de caución sobre el caso grillete para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, prevista para las 15H00 de este 20 de mayo de 2026, no se instaló.

Según informó su abogado, Ramiro García, la diligencia no se realizó por enfermedad de la secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón.

La Fiscalía General del Estado afirma que la ausencia de la funcionaria judicial fue justificada.

En tanto, David Norero, otro de los abogados de Alvarez, denunció que a su cliente lo mantuvieran esposado durante la audiencia. Esto, luego de las denuncias públicas que realizó sobre el deterioro físico y presuntos maltratos.

Previamente, Elionora Carolina Salazar Bravo, directora de Penas no privativas de Libertad, dispositivos de vigilancia electrónica y reinserción del SNAI, había solicitado que se difiera la diligencia.

La razón: se encuentra en España y su retorno está previsto para el 23 de mayo próximo. También alegó problemas de conexión por el huso horario.

En esa diligencia, la defensa de Alvarez buscaba obtener su libertad a cambio del pago de la fianza que fijara la jueza.

El alcalde permanece recluido en la cárcel del Encuentro por dos órdenes de prisión preventiva: una por este caso y otra por Triple A.