Alcalde Vicko Villacís apela su prisión preventiva por presunto lavado de USD 7,5 millones

Corte Provincial define si el alcalde de Esmeraldas se defiende en libertad

La Corte Provincial de Pichincha instaló este viernes 17 la audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otras siete personas procesadas por el presunto delito de lavado de activos.

La diligencia se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde los jueces analizan el recurso presentado por las defensas.

Audiencia de apelación por presunto lavado de activos

La apelación busca revisar la decisión adoptada durante la audiencia de formulación de cargos, en la que una jueza ordenó prisión preventiva para Vicko Villacís y los otros siete procesados, al considerar que existía riesgo de fuga mientras avanza la investigación.

Investigación se inició tras un reporte de la UAFE

La Fiscalía General del Estado informó que la investigación comenzó en noviembre de 2025, luego de recibir un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Según las investigaciones, el presunto esquema de lavado de activos involucraría aproximadamente 7,5 millones de dólares.

Los ocho sospechosos fueron detenidos el 3 de junio de 2026 durante un operativo ejecutado dentro de esta investigación.

Un día después, el 4 de junio, se reinstaló la audiencia de formulación de cargos en la que la magistrada resolvió dictar prisión preventiva para todos los procesados.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

Tras la formulación de cargos, la Fiscalía señaló que la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período en el que continuará recopilando elementos de convicción dentro del proceso penal.

Después de la audiencia de formulación de cargos, el abogado de Villacís, Gustavo García, anunció que presentaría un recurso de aclaración y apelaría la medida cautelar ante la Corte Provincial, al considerar que existen alternativas distintas a la prisión preventiva.

Al justificar la medida cautelar, la jueza indicó que existía riesgo de fuga por parte de los procesados.

Además, precisó que la definición del centro de privación de libertad corresponde al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

La decisión que adopte la Corte Provincial sobre esta apelación definirá si Vicko Villacís y los demás procesados continúan con prisión preventiva o si se modifica la medida cautelar mientras avanza la investigación.