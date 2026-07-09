¿Qué beneficios y límites tienen los 5 alcaldes procesados que han pedido licencias y vacaciones?

La licencia sin sueldo está contemplada en la Ley del Servicio Público.

Cinco alcaldes de Ecuador, que cumplen prisión preventiva por distintos delitos, han recurrido a vacaciones o licencias sin remuneración para mantenerse en funciones mientras avanzan sus procesos judiciales.

Aunque la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y su reglamento no detalan específicamente que un funcionario procesado penalmente pueda recurrir a estos dos mecanismos.

Sin embargo, el artículo 40 del Reglamento de la Losep establece que se podrá condecer licencia sin sueldo "para asuntos particulares" previo a un informe favorable de la Unidad de Talento Humano de la institución.

En ese caso se puede conceder licencias sin sueldo de hasta 15 días por cada año, prorrogables hasta 60 días por año, previa autorización de la autoridad nominadora o su delegado.

Durante ese período, el funcionario conserva su cargo y mantiene la cobertura de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

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"En el periodo de licencia o permiso sin remuneración se garantizarán las prestaciones de salud por parte de la seguridad social, las cuales deberán ser reembolsadas por parte del Ministerio de Salud Pública", estipula la Ley de Servicio Público.

Además, la normativa establece que los servidores públicos tienen derecho a 30 días de vacaciones remuneradas por cada año de servicio, beneficio que también ha sido utilizado por algunas autoridades procesadas.

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Los alcaldes que han solicitado licencias o vacaciones

Los cinco alcaldes que permanecen con prisión preventiva y han hecho uso de estas figuras legales para mantener sus cargos son: