Darío Macas, alcalde de Machala, detenido por enriquecimiento ilícito

El alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito.

El alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido este lunes 6 de julio de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito.

Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de sus redes sociales. La misma información fue compartida minutos más tarde por la Fiscalía.

En dos allanamientos las autoridades detuvieron al alcalde, su esposa y una amiga cercana por presunto eriquecimiento ilícito.

La Fiscalía añadió que la investigación se inició en junio de 2026 por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El Ministerio Público señaló a la pareja de haber incrementado su patrimonio, de forma injustificada, en aproximadamente seis millones de dólares, entre 2019 y 2025.

Operación a través de empresas fantasmas

De acuerdo con Reimberg, Macas usaba "varias empresas fantasmas para el movimiento de dinero", particularmente una empresa creada por el acalde en 2025.

Macas es el dueño del 90% de las acciones de esa empresa, subrayó Reimberg.

Además, señaló que dicha empresa brinda servicios al municipio de Machala, "cosas que no pueden suceder. Movimientos que superan los seis millones de dólares".

Asimismo, Reimberg dijo que hay personas tratando de llegar al fiscal del caso para que no solicite la prisión preventiva de Macas.

¿Quién es Darío Macas?

Darío Macas nació el 12 de enero de 1984. Se graduó en la Universidad Técnica de Machala como ingeniero civil.

Llegó a la alcaldía de Machala para su primer período en 2019 de la mano de la alianza "Juntos Haremos Historia", conformada por los partidos Unidad Popular y Avanza.

Para su reelección, en 2023, participó bajo el respaldo de la Revolución Ciudadana.

De acuerdo con medios locales, Macas tenía intenciones de postularse a la Prefectura de El Oro por el movimiento PLAN 77, en las elecciones seccionales 2027.

Alcaldes detenidos en Ecuador

Macas es el quinto alcalde detenido en Ecuador. Además de él constan: