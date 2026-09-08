Víctima de intento de sicariato sobrevivió y reconoció a sus agresores en Lago Agrio

La Fiscalía General del Estado informó que un adulto y un menor fueron procesados por presunta tentativa de sicariato este martes 8 de septiembre.

Un hombre sobrevivió a un ataque armado y, desde el hospital donde se recuperaba, reconoció a las personas que intentaron acabar con su vida en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos.

Su testimonio y señalamiento directo permitieron a la Fiscalía General del Estado procesar a dos implicados por el delito de sicariato en grado de tentativa.

El afectado, un maestro vulcanizador, ingresó a una casa de salud tras recibir dos impactos de bala el pasado 3 de septiembre de 2026.

Pese a la gravedad de las heridas, la víctima logró identificar mediante fotografías policiales a sus agresores. Un adulto y un menor de 14 años involucrados.

Los procesados en esta causa son Jordy Mesías C., quien quedó bajo prisión preventiva, y un adolescente de 14 años que recibió la medida de internamiento preventivo.

De acuerdo con la parte de la Policía Nacional expuesta por la Fiscalía, el propio menor de edad habría confesado a las autoridades que Jordy Mesías C. lo contrató para ejecutar el asesinato.

Este último manejaba la motocicleta en la que se desplazaban el día del atentado, según la Fiscalía.

Capturados en un operativo de tránsito

La detención de ambos sospechosos se concretó durante un control vehicular rutinario.

Durante la inspección, los uniformados verificaron que la motocicleta en la que viajaban estaba reportada como robada.

Por lo que la Fiscalía informó que también enfrentan un proceso paralelo por el delito de recepción.

Alerta paralela

Mientras se realizaba la inspección, la Unidad de Muertes Violentas de la Policía alertó sobre las características físicas de los implicados en el ataque al vulcanizador.

Reconocimiento

Las facciones coincidieron con el reporte, por lo que se fotografiaron a los detenidos y las imágenes fueron mostradas a la víctima en el hospital, quien los reconoció plenamente.

La instrucción fiscal en ambos casos tendrá una duración de 30 días mientras se recaban más elementos de convicción.