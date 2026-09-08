Caso Lizeth Bunshi: Hermano afirma que la Asamblea intervendrá ante presuntas omisiones fiscales

Este martes 8 de spetimbre de 2026, los familiares de Lizeth Bunshi fueron recibidos en la Asamblea Nacional.

Jorge Bunshi, hermano de Lizeth Bunshi, sostuvo que la Asamblea Nacional se comprometió a realizar un seguimiento a las investigaciones de la Fiscalía por el caso de su hermana.

Familiares de Lizeth Bunshi realizaron plantón en Quito

Esto debido a lo que él considera una serie de irregularidades y demoras en el proceso, según indicó en entrevista con Teleamazonas.com.

Esta reacción del familiar ocurre luego de que el domingo 6 de septiembre de 2026 se suspendiera por segunda ocasión la diligencia de reconstrucción de los hechos.

La familia de Lizeth Bunshi señaló que la Asamblea Nacional se comprometió a realizar un seguimiento del caso. API

Exigen reformulación de cargos

De acuerdo con las declaraciones de Jorge Bunshi, los familiares acudieron al Legislativo para exponer el avance del caso.

También para pedir que se exija la modificación de los tipos penales imputados.

"Nos fue súper bien en la Asamblea. Nos van a apoyar para que se acaben tantas irregularidades. Se pidió que se reformulen los cargos, algo que se debía hacer desde un inicio y hasta la fecha no dan respuestas". Jorge Bunshi, hermano de Lizeth.

Familiares de Lizeth Bunshi tendrán el apoyo de la Comisión de Garantias Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. API

Fiscales del caso no acudieron

El hermano de la víctima sostuvo además que la mesa parlamentaria ha convocado a los fiscales a cargo de la causa, pero que no habrían acudido a los llamados.

Según la versión del familiar, los legisladores advirtieron que podrían aplicar llamados de atención o sanciones si se mantiene la falta de respuestas a las convocatorias.

Por último, Bunshi aseguró que los asambleístas mantendrán veedurías para monitorear el desarrollo de las futuras diligencias y el trato que recibe la familia durante el proceso judicial.