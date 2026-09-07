Tribunal niega habeas corpus a Abdalá Bucaram y mantiene vigente la orden de aprehensión

Corte Provincial del Guayas niega habeas corpus a Abdalá Bucaram y ratifica orden de aprehensión

La Corte Provincial del Guayas negó este lunes 7 de septiembre el habeas corpus presentado a favor del expresidente Abdalá Bucaram y resolvió mantener la orden de aprehensión dictada en su contra dentro del caso Pruebas COVID-19.

El Tribunal resolvió por unanimidad negar el habeas corpus presentado por María Rosa Pulley, esposa de Bucaram.

La acción buscaba evitar que la orden de aprehensión se ejecutara de manera inmediata sin que antes se realizara una valoración médica sobre el estado de salud del expresidente.

El juez Gustavo Almeida explicó que la orden de aprehensión todavía no ha sido ejecutada y, por ello, el Tribunal consideró que no se ha demostrado una afectación a la salud o a otros derechos fundamentales de Bucaram.

La orden se ejecutará después del alta médica

Los jueces determinaron que la orden de aprehensión se mantiene vigente, pero será ejecutada cuando termine el internamiento médico del expresidente.

El Tribunal concluyó que la medida no vulnera su derecho a la salud ni a la vida.

“No se evidencia vulneración de derechos fundamentales”, señaló Almeida al leer la resolución.

Custodia policial y próxima audiencia

Como parte de la resolución, el Tribunal dispuso mantener la presencia policial en la casa de salud donde permanece internado Bucaram.

Además, estableció que la audiencia para la lectura de la sentencia se realizará después de que reciba el alta médica.

Durante esa diligencia, el expresidente deberá contar con acompañamiento médico.

La decisión se conoció después de una audiencia en la que la defensa expuso la situación de salud de Bucaram y presentó el testimonio de su médico tratante, el cardiólogo Xavier Vallejo.