Xavier Jordán fue trasladado a un centro de detención de ICE en Luisiana

Xavier Jordán Mendoza fue trasladado a un centro de detención de migrantes en Winnfield, Luisiana, luego de ser detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Doral, Florida.

El Sistema de Localización de Detenidos de ICE registra a Jordán como detenido en el Winn Correctional Center, ubicado en la ciudad de Winnfield.

El Winn Correctional Center funciona como una instalación para personas detenidas por ICE. El centro comenzó a recibir detenidos del ICE en 2019 y se encuentra bajo la supervisión de la oficina de Enforcement and Removal Operations (ERO) de Nueva Orleans.

La detención de Jordán se conoció el miércoles 16 de septiembre, luego de que circulara en redes sociales un video que muestra el momento en el que fue detenido Xaviuer Jordán en Florida.

En Ecuador, Xavier Jordán enfrenta varias causas judiciales, entre ellas Metástasis y Magnicidio FV, proceso relacionado con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En el caso Magnicidio FV, la Corte Provincial de Pichincha ratificó el 29 de junio de 2026 la prisión preventiva que pesa sobre Jordán.