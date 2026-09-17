Noboa: Esta guerra contra el crimen organizado cuesta al año más de USD 1 500 millones 

El presidente Daniel Noboa dio a conocer temas de relevancia nacional, relacionados con el ámbito social, económico y de seguridad, este jueves 17 de septiembre de 2026.

Mediante una entrevista radial, el Mandatario también dio detalles sobre los resultados en la lucha contra el narcotrpafico y crimen organizado, así como la cooperación internacional para mejorar la seguridad.

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Seguridad y ayuda internacional

Daniel Noboa destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los mayores aliados en la lucha contra el narcoterrorismo son El Salvador, Argentina y Ecuador. "Nos mencionan porque ven como estamos luchando contra las mafias y el esfuerzo que estamos haciendo".

Durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 9 de septiembre, el funcionario norteamericano dijo que pedirá al Congreso 45 millones de dólares adicionales "para contribuir al esfuerzo de Ecuador" en la lucha contra el narcoterrorismo.

Noboa se refierió a este ofrecimiento y dijo: "Esta guerra (contra el crimen organizado) cuesta al año más de 1 500 millones de dólares, 45 millones (de EE.UU.) no resuelven mucho, pero es una buena iniciativa"

"No estamos esperando que nos regalen cosas, estamos queriendo tener alianzas estratégicas y trabajar", señaló el Mandatario, este 17 de septiembre.

El Presidente dijo que uno de los objetivos con Estados Unidos es la generación de empleo. "Estamos encaminadosa que exista mayor inversión y generación de empleo por parte de compañías americanas que deseen operar en Ecuador".

El presidente se refirió también a las incautaciones de drogas. "Se han capturado más de 10 toneladas en las últimas 6 semanas", mencionó.

"Nosotros queremos luchar contra mafias que terminan afectando a los ciudadanos. Por ejemplo en Durán, a parte de la criminalidad, robos, y extorsión, hay una mafia en el agua", añadió.

Sistema de control fronterizo

En cuanto a la cooperación internacional, el presidente Daniel Noboa informó que Ecuador trabaja en la implementación de un "sistema avanzado de control fronterizo", con apoyo de Emiratos Árabes Unidos.

El mandatario explicó que esta tecnología incorporará inteligencia artificial (IA) y será desplegada en los puntos fronterizos del país con el objetivo de detectar actividades ilícitas y posibles intentos de contaminación.

“Es el sistema más avanzado de control fronterizo que lo usan con IA, han desarrollado esto y es un sistema que se implementará en nuestras frontera y así será más fácil identificar cualquier actividad ilícita”, señaló Noboa.

"Eso es más eficiente que tener 50 000 soldados en la frontera", añadió el Presidente ecuatoriano.

Elecciones seccionales

El presidente Daniel Noboa también se refirió a la campaña electoral para las elecciones seccionales, cuyos comicios están previstos para el domingo 29 de noviembre.

Ante la consulta sobre si Noboa realizará campaña junto a los candidatos de ADN para las elecciones seccionales y si pedirá licencia a la Asamblea Nacional

Noboa respondió que “probablemente haga campaña unos 4 o 5 días, pero no creo que vaya a pedir todo el período de campaña porque hay muchas cosas que tengo que hacer como Presidente”.