Presunta detención de Xavier Jordán en Florida es captada en video

Reportan la supuesta captura de Xavier Jordán por agentes de ICE en Florida

El ecuatoriano, Xavier Jordán habría sido detenido por agentes de ICE en Doral, Florida, según un reporte difundido por el medio Qué Pasa Doral.

Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la captura ni sobre el motivo del operativo.

Video registra el supuesto operativo

Un video difundido en redes sociales muestra un operativo en Doral, Florida, en el que presuntamente habría sido detenido el empresario ecuatoriano Xavier Jordán por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Video muestra como fue la captura en Miami de Xavier Jordán por agentes del ICE.



Jordán tiene 3 procesos en Ecuador por el Caso del crimen de Fernando Villavicencio, Caso Metástasis y la red de corrupción en Hospitales Públicos.



De este mismo modo fue detenido José Serrano… pic.twitter.com/og3Et1Sz7Y — We News (@wenewsec) September 16, 2026

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de autoridades estadounidenses o ecuatorianas que permita establecer que Jordán fue detenido ni cuál habría sido el motivo de la intervención.

Jordán mantiene procesos judiciales en Ecuador

Xavier Jordán es procesado en Ecuador en varias causas, entre ellas Metástasis y Magnicidio FV, proceso relacionado con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En el caso Magnicidio FV, la Corte Provincial de Pichincha ratificó el 29 de junio de 2026 la prisión preventiva que pesa sobre Jordán, después de rechazar la apelación presentada por su defensa.