Caso Villavicencio: Siete procesados que Fiscalía busca llevar a juicio junto a José Serrano

Fiscalía pidió en audiencia de formulación de cargos que procesados sean declarados prófugos

Xavier Jordán, José Serrano, Ronny Aleaga, Daniel Salcedo y tres cabecillas del grupo delincuencial Los Lobos están procesados por su presunta participación en el asesinato de Fernando Villavicencio.

Fiscalía pidió que sean llamados a juicio y solicitó órdenes de captura internacional para cuatro de ellos.

¿Quiénes están procesados?

La Fiscalía pidió que siete personas sean llamadas a juicio por su presunta participación en la planificación del asesinato de Fernando Villavicencio.

Entre los procesados están el exministro del Interior del correísmo y recién deportado a Ecuador, José Serrano, el empresario Xavier Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.

La lista también incluye a tres cabecillas de Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’; y Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’. Fiscalía los señala como presuntos autores mediatos del asesinato.

Fiscalía pide que vayan a juicio

El Ministerio Público sostiene que los siete procesados tuvieron una presunta participación en la planificación del crimen y los acusa por el delito de asesinato, bajo el artículo 140, numerales 9 y 10, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Esas circunstancias corresponden a un asesinato cometido durante una concentración masiva de personas y contra un candidato a una elección popular.

Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin político en el norte de Quito.

¿Dónde están los procesados?

Según Fiscalía, Xavier Jordán se encuentran en Estados Unidos, mientras que Ronny Aleaga está en Venezuela y Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, está en España.

José Serrano se sumó este viernes, 28 de agosto, tras su deportación a Ecuador a los otros tres procesados cumplen medidas dentro del proceso en Ecuador.

Fiscalía pidió en la audiencia de principios de mes que estos procesados sean declarados prófugos y que se tramite una difusión roja ante Interpol.

También solicitó iniciar los procesos de extradición correspondientes ante la Corte Nacional de Justicia.

¿Qué más pidió Fiscalía?

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía solicitó además mantener la prisión preventiva para los siete procesados.

También pidió que se prohíba la venta o transferencia de sus bienes y que se retengan sus cuentas dentro del sistema financiero nacional.

El Ministerio Público solicitó además medidas de protección para las víctimas y la ratificación de las medidas que ya habían sido establecidas durante la audiencia de formulación de cargos.

El asesinato de Fernando Villavicencio ocurrió la tarde del 9 de agosto de 2023, a la salida de un mitin político en el norte de Quito.

En agosto de 2026 se cumplieron tres años del crimen y el proceso judicial continúa con la etapa preparatoria de juicio.