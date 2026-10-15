El nombre de Xavier Jordán reaparece en el registro de detenidos del ICE en EE.UU.

El nombre de Xavier Eduardo Mendoza Jordán reaparece en el sistema de localización de detenidos en línea del Immigration and Customs Enforcement (ICE) que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

Su registro se había borrado del sistema, este jueves 15 de octubre del 2026, tras haber estado desde el pasado 16 de septiembre del 2026, cuando el ecuatoriano fue detenido por agentes del ICE en Miami.

Xavier Jordán desaparece del sistema de custodia del ICE

Según la información que estaba en el sistema Jordán estaba recluido en el Winn Correctional Center, que es una instalación migratoria y correccional del estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos.

Durante gran parte del jueves se desconocía el paradero de Jordán, o si había sido trasladado de centro en el país norteamericano.

Su nombre reapareció en el sistema

El abogado de Jordán en Estados Unidos, Richard Díaz, había señalado que desconocía el paradero de su cliente y presumía un supuesto traslado interno.

Además, el abogado indicó que la esposa de Jordán recuperó su libertad bajo fianza hace una semana.

Una nueva búsqueda en el sistema pasadas las 21:00 muestra nuevamente el nombre de Jordán bajo custodia del ICE.

El pasado 18 de septiembre el ministro del Interior, John Reimberg, señalaba que esperaba que Jordán fuera enviado al Ecuador en un plazo no mayor de 15 días.

“Creemos que va a ser un proceso corto. Él debería terminar muy pronto en un avión hacia el Ecuador”, dijo Reimberg.

Cuestionan entrega de información del ICE

La falta de información de la ubicación de Jordán se da en medio de cuestionamientos a la entrega de información y ubicación de miles de detenidos con orden final de deportación por parte del ICE.

Una investigación exclusiva de la agencia AP, a finales de septiembre, reveló que el ICE dejó de revelar públicamente dónde mantiene a miles de detenidos sujetos a órdenes finales de deportación, medida que ha hecho mucho más difícil que abogados y familiares puedan encontrarlos.