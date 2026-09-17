¿Por qué el Servicio de Inmigración ICE detuvo a Xavier Jordán en Estados Unidos?

Tras la detención de Xavier Jordán en Estados Unidos, surgió la interrogante de si su captura se debe al pedido de extradición por el caso Metástasis o a la orden de prisión preventiva que pesa en su contra en el caso Magnicidio FV por el asesinato del candidato presidecnial Fernando Villavicencio.

Sin embargo, la detención de Xavier Jordán no estaría relacionada directamente con los procesos judiciales que enfrenta en Ecuador, sino con su situación migratoria en el país norteamericano.

Así lo dio a conocer Néstor Yglesias, portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), este jueves 17 de septiembre de 2026, durante una entrevista para Telemundo 51.

El portavoz sostuvo que el ecuatoriano no salió de Estados Unidos después del vencimiento de su permiso. Debía estar máximo 6 meses y permaneció durante más de seis años en territorio estadounidense con su autorización de estadía vencida.

Yglesias señaló que Jordán fue detenido el 16 de septiembre, en Doral, Florida, y lo identificó como un extranjero en situación migratoria irregular.

Según la información proporcionada por el ICE, Jordán ingresó a Estados Unidos el 3 de febrero de 2020 con autorización para permanecer en el país hasta el 2 de agosto de ese mismo año.

"En contra de las leyes de nuestra nación, se quedó más tiempo del permitido y no abandonó el país. Permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del resultado de su proceso de deportación", indicó Yglesias.

Tras la detención, Jordán fue trasladado al Winn Correctional Center, un centro de detención para migrantes ubicado en Winnfield, Luisiana.

En 2024 se conoció que Jordán pidió asilo en Estados Unidos. Según su abogado, él tenía prevista una cita para mayo de 2027, en la que se analizaría su solicitud.