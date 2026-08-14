38 impugnaciones ponen a prueba a 25 postulantes al cargo de fiscal general de Ecuador

La Comisión Ciudadana de Selección de la Fiscalía General del Estado admitió 38 impugnaciones contra 25 postulantes del concurso para elegir al próximo fiscal general.

Una impugnación no fue admitida y todavía puede ser apelada ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana.

25 postulantes enfrentan impugnaciones

La Comisión Ciudadana de Selección analizó las objeciones presentadas por ciudadanos y organizaciones sociales contra los aspirantes al cargo de fiscal general del Estado.

Tras revisar la documentación, resolvió admitir 38 impugnaciones que corresponden a 25 postulantes.

En el mismo proceso, la Comisión inadmitió una impugnación al considerar que no cumplía con las condiciones establecidas en la normativa. La decisión deberá ser notificada a las partes involucradas para que conozcan el resultado de esta primera etapa.

Impugnaciones Admitidas - Postulantes de Fiscalía (CPCCS) Nro IMPUGNANTE IMPUGNADO 1 Marcelo Israel Ortiz Moreano Walter Samno Macías Fernández 2 Henry Paul Garcia Sanchez Walter Samno Macías Fernández 3 Camila Thais Parra Moreano Juan Vicente Guaño Costales 4 Jeremy Alexander Guanoquiza Llumiquinga Patricio Gerardo Haro Aldean 5 Gary Sebastián Cedeño Rhea Daniella Lisette Camacho Herold 6 Patricio Fernando Rosero Preciado Daniella Lisette Camacho Herold 7 Luis Edwin Cangahuamín Andrango Julia Maritza Villalta García 8 Patricio Fernando Rosero Preciado Bolívar Augusto Espinoza Astudillo 9 Hamilton Rickard Taramuel Terpe Salomón Alejandro Montecé Giler 10 Kevin Joel de la Cruz Pasquel Luiggi Rigoberto Miranda Peralta 11 Luis Edwin Cangahuamín Andrango Mauricio Javier Aguirre López 12 Víctor Hugo Cañizares Mero Inés Maritza Romero Estévez 13 Fabiola Isabel Andrade España Daniella Lisette Camacho Herold 14 Hamilton Rickard Taramuel Terpe Sandra Patricia Morejón Llanos 15 Carlos Humberto López Alomía Inés Maritza Romero Estévez 16 Mónica Gabriela Jaramillo Jaramillo Inés Maritza Romero Estévez 17 Luis Edwin Cangahuamín Andrango Mario David Fonseca Vallejo 18 Marcelo Israel Ortiz Moreano Rubén Darío Balda Zambrano 19 Luis Enrique Limones Montalván Daniella Lisette Camacho Herold 20 Jeremy Alexander Guanoquiza Llumiquinga Bolívar Augusto Espinoza Astudillo 21 Camila Thais Parra Moreano Karen Julissa Duque Jironza 22 Saddim Nicolás Molina Cardona Inés Maritza Romero Estévez 23 Carlos Gustavo Bravo Hernández Inés Maritza Romero Estévez 24 Jeremy Alexander Guanoquiza Llumiquinga Bella Edit Castillo Hidalgo 25 Luis Edwin Cangahuamín Andrango Andrea Elizabeth Cazar Villacís 26 Kevin Joel de la Cruz Pasquel Christian Ramón Rodríguez Torres 27 Jeremy Alexander Guanoquiza Llumiquinga Tirsa Salomé Gómez Proaño 28 Marcelo Israel Ortiz Moreano José Aníbal Cevallos Álvarez 29 Luis Edwin Cangahuamín Andrango Inés Maritza Romero Estévez 30 Pablo Andrés Lizarzaburu Castillo Walter Samno Macías Fernández 31 Kevin Joel de la Cruz Pasquel Gina Fernanda Mora Dávalos 32 Kevin Joel de la Cruz Pasquel Franklin Ernesto Rea Toapanta 33 Wilson Humberto Ortega Bravo Daniella Lisette Camacho Herold 34 Leonid Alex Arboleda Fabara Carlos Leonardo Alarcón Argudo 35 Camila Thais Parra Moreano José Luis Robalino Villafuerte 36 Carlos Gustavo Bravo Hernández Inés Maritza Romero Estévez 37 Camila Thais Parra Moreano Christian Kerlin Ayala Piedra 38 Hamilton Rickard Taramuel Terpe Gustavo Adolfo Benítez Álvarez

¿Qué pasa con la impugnación que no fue admitida?

La persona que presentó la impugnación que fue inadmitida tiene un plazo de tres días para apelar la decisión ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La apelación deberá ser presentada ante la Comisión Ciudadana de Selección. Luego, esta instancia tendrá un día para enviar el recurso, junto con la impugnación y los documentos de respaldo, a la Presidencia del CPCCS.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana deberá conocer y resolver estas apelaciones en un plazo de tres días desde la notificación. La resolución que adopte será de única y definitiva instancia.

¿Por qué se puede impugnar a un postulante?

El reglamento del concurso establece cinco causales para presentar impugnaciones. Entre ellas están:

Incumplimiento de requisitos legales.

Falta de probidad o idoneidad.

Estar involucrado en alguna prohibición o inhabilidad .

. Haber omitido información relevante durante la postulación.

durante la postulación. Haber falsificado o alterado documentos para participar en el concurso.

La Comisión Ciudadana tiene la obligación de analizar cada objeción y determinar si cumple con las condiciones para ser admitida.

El reglamento establece que, ante una duda sobre la procedencia de una impugnación, puede admitirla para garantizar el escrutinio público y la participación ciudadana.

Después de las impugnaciones vienen las audiencias

Una vez que el Pleno del Cpccs resuelva las eventuales apelaciones, la Comisión Ciudadana de Selección podrá convocar a audiencias públicas.

En estas jornadas se escucharán los argumentos tanto de quienes presentaron las impugnaciones como de los postulantes cuestionados.

Las fases siguientes son:

Sustanciación de la audiencia única de pruebas y alegatos

de la audiencia única de pruebas y alegatos Resolución de la impugnación ciudadana

de la impugnación ciudadana Apelación a la resolución de la impugnación ciudadana

a la resolución de la impugnación ciudadana Resolución de la apelación

de la apelación Informe final de la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana.

Las impugnaciones forman parte del mecanismo de revisión pública de los candidatos antes de avanzar hacia las fases posteriores.

Superada esta fase el proceso continuará con las siguientes etapas previstas en el concurso para seleccionar y designar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado.