Comisión Ciudadana sortea la revisión de 49 impugnaciones contra aspirantes a Fiscal 

La Comisión Ciudadana de Selección realizó una sesión sobre el concurso de Fiscal

La Comisión Ciudadana de Selección, avanzó este jueves 6 de agosto, dio un nuevo paso en el concurso para designar al próximo Fiscal General del Estado.

El organismo realizó el sorteo de las 49 impugnaciones. Cada expediente deberá ser analizado por los integrantes de la Comisión para determinar si son adminitidos o no.

El sábado 1 de agosto, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) informó que se receptaron 51 impugnaciones presentadas por ciudadanos en contra de los aspirantes.

Sin embargo, tras consolidar la información proveniente de todo el país y de embajadas y consulados ecuatorianos en el exterior, se confirmó que el número definitivo de impugnaciones es 49.

Según explicó la Comisión, la reducción se debe a que dos de las solicitudes correspondían a alcances de impugnaciones enviadas previamente por vía electrónica, mediante las cuales únicamente se entregó la documentación de respaldo en formato físico.

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Cinco días para analizar las impugnaciones

Según el reglamento del concurso, los comisionados disponen de un plazo de cinco días para revisar cada expediente y resolver si las impugnaciones son admitidas o rechazadas.

Entre los aspirantes que tienen mayor número de impugnaciones está: la jueza Daniela Camacho, la magistrada Inés Romero, el fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, y el exjuez nacional Walter Macías.