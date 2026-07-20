Requisitos y causales para impugnar a los aspirantes a Fiscal General del Estado

Concurso para Fiscal General entra a fase de impugnación: Así puede objetar a los candidatos

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) prevé aprobar entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio de 2026 la convocatoria para el escrutinio público e impugnación ciudadana del concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado.

La decisión llega después de que el Pleno del organismo conociera, el 16 de julio, las calificaciones de méritos de 28 participantes, y los tiempos establecidos en la normativa del concurso, entregadas por la Comisión Ciudadana de Selección, responsable de ejecutar las diferentes etapas del concurso.

La ciudadanía tendrá cinco días para presentar objeciones

Una vez publicada la convocatoria, el reglamento establece un plazo de cinco días hábiles para que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil presenten impugnaciones contra los postulantes habilitados.

Las fechas exactas para el inicio y cierre del periodo de impugnaciones serán definidas en la convocatoria oficial que apruebe el Cpccs.

Los postulantes no podrán impugnarse entre sí

La normativa establece que los propios candidatos no podrán presentar impugnaciones contra otros postulantes que participan en el proceso de selección.

El objetivo de esta etapa es permitir el control ciudadano sobre los aspirantes y verificar si alguno incurre en causales que impidan continuar en el concurso.

Objetivo de la impugnación

El escrutinio público busca que la ciudadanía presente objeciones debidamente fundamentadas y respaldadas con pruebas, cuando considere que un postulante incumple los requisitos o incurre en alguna de las causales previstas en el reglamento.

Estas observaciones pueden derivar en la exclusión del aspirante si se demuestra el incumplimiento de las disposiciones establecidas para el concurso.

Cinco causales para impugnar a un postulante

La ciudadanía podrá presentar impugnaciones únicamente sobre las causales previstas en el reglamento.

Causales

N.º Causal de impugnación 1 Falta de cumplimiento de requisitos legales. 2 Falta de probidad, idoneidad o existencia de conflictos de interés. 3 Estar incurso en prohibiciones o inhabilidades previstas en la ley. 4 Haber omitido información relevante durante la postulación. 5 Haber falsificado o alterado documentos, hecho que deberá demostrarse plenamente.

Las impugnaciones podrán presentarse de forma física o digital.

Los ciudadanos podrán entregar sus impugnaciones en la Secretaría General del Cpccs, en las delegaciones provinciales o enviarlas mediante la ventanilla virtual utilizando firma electrónica.

Cada impugnación deberá cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento para ser admitida a trámite.

Requisitos para presentar impugnaciones

El reglamento establece que las impugnaciones deberán presentarse por escrito y acompañarse de la documentación correspondiente.

Requisitos

Requisito Detalle 1 Nombres y apellidos del ciudadano o representante legal de la organización. 2 Copia del documento de identidad o nombramiento del representante legal. 3 Identificación del postulante contra quien se dirige la impugnación. 4 Indicar claramente la causal por la que se presenta la objeción. 5 Descripción detallada de los hechos y fundamentos jurídicos. 6 Pruebas documentales originales o certificadas, salvo cuando se trate de información pública disponible en portales oficiales. 7 Correo electrónico, fecha y firma para recibir notificaciones.

El equipo técnico revisará cada impugnación

Una vez concluido el plazo de presentación, la Secretaría General remitirá las impugnaciones al equipo técnico, que tendrá tres días para verificar únicamente si cumplen con los requisitos formales.

El informe determinará si cada impugnación es admisible o inadmisible, sin analizar todavía el fondo de los argumentos presentados.

El Pleno resolverá en única instancia

Con base en el informe técnico, el Pleno del Cpccs resolverá en un plazo de dos días si las impugnaciones continúan el trámite o son archivadas.

La resolución será de única y definitiva instancia, según lo establece el reglamento.

Los postulantes podrán ejercer su derecho a la defensa

Si una impugnación es admitida, el postulante será notificado con toda la documentación presentada en su contra.

A partir de esa notificación dispondrá de tres días para presentar sus argumentos de descargo y los documentos que considere necesarios para ejercer su derecho a la defensa.