70 veedores se sumaron a la vigilancia del proceso de selección de Fiscal General

70 veedores se sumaron a la vigilancia del proceso de selección de Fiscal GeneralCPCCS anunció que 70 veedores se sumaron a la vigilancia del proceso de selección de Fiscal .

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el informe de las jornadas de inducción y acreditación de postulantes admitidos en el concurso de la elección de la Fiscalía General del Estado.

Los postulantes integrarán la Veeduría que acompañará el proceso. El informe presentado durante la Sesión Ordinaria Nro. 37, de 01 de octubre de 2025, detalla que, entre el 17 y el 19 de septiembre de 2025, se realizaron jornadas presenciales de inducción y acreditación.

Este contará con la participación de 70 personas (47 mujeres y 23 hombres) de las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Chimborazo, Santo Domingo, Imbabura y El Oro. Durante el taller de inducción se capacitó a los veedores sobre los objetivos, alcances, norma legal y procedimientos del control social.

La Veeduría Ciudadana quedó conformada por un total de 323 ciudadanos, quienes tendrán a su cargo el seguimiento y vigilancia de las distintas fases del concurso de méritos y oposición para la designación del nuevo fiscal general del Estado.