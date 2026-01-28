Noboa habla de pobreza, educación, seguridad en el foro económico en Panamá

La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, arrancó, este miércoles 28 de enero de 2026, con la presencia de ocho dignatarios, entre ellos el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Este encuentro tiene como objetivo buscar nuevos caminos para la inserción de la región en el escenario global. La cita fue organizada por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF y se desarrolla en el centro de convenciones de Amador.

En este foro participaron el presidente Noboa y sus homólogos de Panamá, Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, el Primer Ministro de Jamaica, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

Noboa habló de reducción de la pobreza

Noboa señaló que Ecuador ha recuperado la estabilidad macroeconómica y ha impulsado el consumo local. Y que la finalidad de su Gobierno es darle educación a los jóvenes, paz a las familias, infraestructura y dignidad.

Además, aseguró que el índice de la pobreza ha disminuido. “El Ecuador ha logrado bajar su índice de pobreza a su punto más bajo en la historia, a 21,4%. Cuando recién iniciamos nuestra gestión estaba en 28%”, destacó.

“Ecuador estaba al borde del precipicio. Con una red de narcotráfico metida en todas las instituciones, con inseguridad, con falta de paz, con cero esperanza, pero lo arreglamos en ese sentido y logramos reducir el indicador de pobreza, que es el más importante”, indicó también el Mandatario.

“El riesgo país ha bajado a su punto más bajo en más de una década y las reservas han subido. El país está mejor. Existe optimismo en las familias. Más del 65% de ecuatorianos sienten que su familia está bien y estará mejor.

Además, dijo que pese haber sufrido cuatro intentos de asesinato en dos años, seguirá luchando para combatir la inseguridad en Ecuador. “Los criminales deben ser privados de la libertad. Porque darles libertad a los criminales es restarle libertad a los que hacemos las cosas bien”