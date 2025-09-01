Esta es la agenda que cumplirá el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio en Ecuador

Marco Antonio Rubio se desempeña como el 72º secretario de Estado de los Estados Unidos, durante el mandato de Donald Trump.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a Ecuador. Su llegada está prevista para la noche del martes 2 de septiembre del 2025. Así lo confirmó la vocera presidencial, Carolina Jaramillo.

En el marco de la llegada de Rubio, la portavoz informó que se llevará a cabo una reunión previo entre el Gobierno y los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca.

Ese encuentro se realizará en la Cancillería de Ecuador. El objetivo es revisar "los principales asuntos relacionados con la seguridad del Estado", indicó Jaramillo.

“Esta reunión es importante con los alcaldes de las principales ciudades, pues ahí se va a discutir varios asuntos de la seguridad del país, en una suerte de preparación de cara a lo que se discutirá con el Secretario de Estado", añadió la vocera.

El primer alcalde en confirmar su asistencia fue Aquiles Alvarez. Con un video, el burgomaestre de Guayaquil dijo que estará presente para tratar temas importantes. Además, en un oficio detalló que estará acompañado de Fernando Cornejo, presidente de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de seguridad en Guayaquil.

"Nuestra ciudad siempre con las puertas abiertas para trabajar en conjunto por la seguridad de nuestra gente", escribió Alvarez en su cuenta de X.

Según Jaramillo, la agenda oficial de Rubio arrancará, el jueves 4 de septiembre del 2025, con una reunión con el presidente Daniel Noboa, en Carondelet. En ese encuentro también estará presente la canciller Gabriela Sommerfeld y el encargado de negocios de la embajada americana.

Posteriormente, Rubio tendrá un encuentro con miembros del gabinete de Noboa y finalmente, a las 10:30 del jueves 4 de septiembre, está prevista una rueda de prensa para informar detalles de la visita del funcionario del gobierno de Donald Trump.

Hay expectativa sobre la visita de Marco Rubio a Ecuador. Incluso, Daniel Noboa pospuso su visita a Vietnam, prevista el sábado 30 de agosto, para dar prioridad a su encuentro con el Secretario de Estado de Estados Unidos.

Acuerdo con Corea del Sur

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo también informó que Ecuador y Corea del Sur suscribirán, el martes 2 de septiembre del 2025, un acuerdo estratégico de cooperación económica.

Este acuerdo permitirá que el 98,8% de la oferta exportable del país, ingrese con arancel 0 a Corea del Sur. Con esto "se espera a largo plazo un crecimiento del 27% en las exportaciones no petroleras a este país asiático", indicó la portavoz del Gobierno ecuatoriano

Productos ecuatorianos como el café, cacao, chocolates, banano, snacks, pesca, lácteos, confites, entre otros ingresarán sin aranceles o con desgravaciones en plazos muy cortos.