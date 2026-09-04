Esta es la agenda del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en Guayaquil

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, se reunirá con Daniel Noboa en Guayaquil.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegará este viernes 4 de septiembre a Guayaquil, donde se reunirá con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa.

La visita oficial estará marcada por temas relacionados con comercio, inversión, migración y seguridad, de acuerdo con información de la Presidencia de Panamá.

Está previsto que Mulino arribe a las 10:30 a la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil. El mandatario panameño será recibido por el canciller ecuatoriano, Roberto Kury.

Durante su visita, Mulino mantendrá una reunión bilateral con Daniel Noboa, como parte de los encuentros destinados a profundizar la cooperación y relación bilateral entre ambos países.

También está contemplada una reunión entre los cancilleres Roberto Kury y Javier Martínez-Acha Vásquez.

Ecuador y Panamá avanzan en acuerdo comercial

Uno de los principales puntos de la agenda será la firma de los Términos de Referencia del Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador-Panamá.

El documento permitirá "impulsar el inicio de las negociaciones para fortalecer el comercio bilateral y generar nuevas oportunidades de mercado"

La visita del Presidente de Panamá se da luego de que se confirmó la incorporación de Ecuador al régimen de países amigos de Panamá.

Según la Cancillería panameña, esta decisión contribuirá a fortalecer la movilidad humana, la inversión y el intercambio profesional y turístico entre las dos naciones.