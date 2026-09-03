Ecuador entra a la lista de Países Amigos de Panamá: ¿qué beneficios tendrán los ecuatorianos?

¿Cómo afectará a los ecuatorianos el decreto de Países Amigos en Panamá?

Panamá incorporó oficialmente a Ecuador a su lista de Países Amigos, una decisión que abre nuevas posibilidades para la residencia, el trabajo, la inversión y el intercambio comercial entre ambos países.

El cambio fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 16, firmado por el presidente panameño José Raúl Mulino.

La medida reconoce a Ecuador como un socio estratégico prioritario y establece un nuevo marco para fortalecer la cooperación entre las dos naciones.

La incorporación también contempla beneficios para los ciudadanos ecuatorianos que busquen establecerse en Panamá, siempre que cumplan con los requisitos previstos en la legislación migratoria de ese país.

¿Qué cambia para los ecuatorianos?

Uno de los principales cambios es que los ciudadanos ecuatorianos podrán solicitar la subcategoría migratoria de residente permanente en calidad de Países Amigos.

El acceso no es automático y está sujeto al cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos por las autoridades panameñas.

El proceso contempla inicialmente una residencia provisional por dos años. Durante ese periodo se realiza el proceso de control y verificación previsto por las autoridades antes de acceder a la permanencia definitiva.

Estos son los principales beneficios

La incorporación de Ecuador a la lista de Países Amigos puede facilitar diferentes oportunidades para ciudadanos y empresas ecuatorianas:

Solicitar residencia en Panamá bajo la categoría de Países Amigos, cumpliendo los requisitos establecidos.

bajo la categoría de Países Amigos, cumpliendo los requisitos establecidos. Acceder inicialmente a una residencia provisional de dos años como parte del proceso migratorio.

como parte del proceso migratorio. Desarrollar actividades profesionales en Panamá, de acuerdo con las normas locales.

en Panamá, de acuerdo con las normas locales. Crear o desarrollar actividades empresariales en el país.

en el país. Realizar inversiones y proyectos de coinversión . Tramitar permisos laborales conforme a la legislación panameña.

. conforme a la legislación panameña. Generar nuevas oportunidades en comercio bilateral .Impulsar negocios vinculados con logística y comercio marítimo .

.Impulsar negocios vinculados con . Ampliar oportunidades de cooperación en turismo.

Más oportunidades para comercio e inversión

El nuevo marco también busca reducir barreras para el intercambio comercial y la inversión. El Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño señaló que la decisión puede generar mejores condiciones para las relaciones empresariales entre ambos países.

Entre las áreas que podrían beneficiarse están la logística, el comercio marítimo, el turismo, la inversión y la coinversión, sectores considerados relevantes dentro de las relaciones económicas entre Ecuador y Panamá.

La medida incluye reciprocidad diplomática

El decreto incorpora además el principio de reciprocidad diplomática. Esto significa que el fortalecimiento de las condiciones para los ecuatorianos en Panamá se desarrolla dentro de un marco de relaciones bilaterales en el que ambos países pueden establecer beneficios y condiciones de cooperación.

La incorporación ocurre en un momento de acercamiento diplomático y comercial entre Ecuador y Panamá.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, tiene previsto visitar Ecuador este viernes 4 de septiembre para reunirse con el presidente Daniel Noboa y abordar temas relacionados con comercio, inversión y seguridad.