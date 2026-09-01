El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitará Ecuador el viernes 4 de septiembre 

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitará Ecuador el próximo viernes 4 de septiembre de 2026, según confirmó el canciller Roberto Kury.

Kury señaló en una entrevista radial que el presidente Mulino se reunirá con el presidente Daniel Noboa en Guayaquil y analizarán temas relacionados con comercio exterior, inversiones y seguridad.

Esta es la segunda visita de un mandatario a Ecuador, en menos de un mes, tras la visita del presidente Javier Milei, el pasado 6 de agosto.

Panamá incluye a Ecuador en su lista de países amigos

El anuncio de la visita de Mulino ocurrió el mismo día en el que Panamá incluyó a Ecuador en su lista de países amigos.

La inclusión se formalizó a través del Decreto Ejecutivo N° 16, publicado en la Gaceta Oficial, confirmó el Comité Empresarial Ecuatoriano-Pañameño.

“Esta decisión reconoce a Ecuador como un socio estratégico prioritario y fortalece el marco de cooperación y reciprocidad entre ambos países”, enfatizó el Consejo.

Con esta disposición, los ciudadanos de Ecuador podrán optar por la subcategoría migratoria de Residente Permanente en calidad de Países Amigos, siempre que cumplan con los requisitos, procedimientos y condiciones establecidos por la normativa de Panamá.

Además, el decreto también reconoce el principio de reciprocidad diplomática y destaca la importancia de generar un entorno favorable para el comercio bilateral, la coinversión y la cooperación en sectores como logística, comercio marítimo y turismo.

El Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño resaltó que cada avance en la relación bilateral impulsa el camino que construyen como gremio.