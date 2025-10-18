Albert Ramdin, secretario general de la OEA, visitará Ecuador por temas de seguridad

El secretario de la OEA, Albert Ramdin, condenó el ataque con explosivos en mall de Guayaquil.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, anunció este sábado 18 de octubre del 2025 que visitará Ecuador con el objetivo de "avanzar en el fortalecimiento de los lazos de cooperación" en seguridad con el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

La visita de Albert Ramdin se realizará el domingo 19 y lunes 20 de octubre del 2025. "Me reuniré con altas autoridades gubernamentales y firmaré un Memorando de Entendimiento en el marco de la Secretaría de Seguridad Multidimensional", señaló Ramdin en su cuenta de la red social X, donde afirmó que llegaría al país con el titular de esa Secretaría de la OEA, Iván Marques.

"Este acuerdo sentará las bases para poner a disposición del país las capacidades técnicas de la OEA en materia de seguridad", añadió.

Ramdin aseguró que el objetivo de la Secretaría General es "apoyar a los Estados Miembros, a solicitud de estos, en el diseño e implementación de respuestas institucionales a los complejos desafíos relacionados con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento institucional".

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, compartió el mensaje de Ramdin y aseguró que "serán días productivos para dar inicio a un programa importante para las Américas en materia de seguridad".

El viernes, el secretario había condenado también en X la explosión de un carro bomba que se registró en Guayaquil y la calificó como "un acto de terrorismo que no tiene lugar en las Américas".

"Los ataques que tienen como objetivo a civiles y espacios públicos son una afrenta a la democracia, la paz y el estado de derecho", aseguró.

La noche del martes, 14 de octubre, una camioneta explotó en los exteriores de un importante centro comercial de Guayaquil y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Noboa, ubicados en el centro financiero de la ciudad, lo que dejó un taxista fallecido y treinta personas heridas.

El Gobierno ha señalado que serían Los Lobos, la banda criminal más grande de Ecuador, quienes estarían detrás del ataque, en "represalia" a los operativos contra la minería ilegal que las fuerzas de seguridad están realizando en el norte del país.

Ecuador vive desde 2024 bajo un conflicto armado interno declarado por el presidente Noboa para enfrentar a las bandas criminales, que han sido denominadas como "terroristas", y a quienes se les atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

La oleada de asesinatos se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4 619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3 143.