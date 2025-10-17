Policía realizó una detonación controlada por alerta cerca de un centro comercial en Guayaquil

Policías y miliatrse se movilizaron al Mall del Norte ante alerta de la presencia de un artefacto explosivo

Una alerta por un posible artefacto explosivo encendió las alarmas en los exteriores de un centro comercial del norte de Guayaquil, la tarde de este viernes 17 de octubre de 2025.

La Unidad Antiexplosivos de la Policía se desplegó al Mall del Norte, ubicado sobre la avenida Francisco de Orellana. En videos que circulan en redes sociales se ve que la zona fue acordonada y se restringió el paso de vehículos.

Según reportes preliminares, una camioneta habría arrojado un bolso en el sector, lo que generó pánico entre transeúntes y comerciantes cercanos.

Ante la alerta, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil confirmó que se implementaron cierres viales en la avenida Carlos Julio Arosemena Monroy, entre la avenida Defensa Civil y la Francisco de Orellana, para que los agentes especializados puedan intervenir.

“Debido a un procedimiento policial, se realiza cierre vial cerca del C.C. Mall del Norte”, informó la entidad en su cuenta oficial de X, a las 17:03.

La Policía realizó una detonación controlada del artefacto sospechoso. El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil dijo que brindó apoyo y custodia a los uniformados durante el procedimiento.

A las 18:10, la ATM confirmó que el procedimiento policial concluyó y se habilitó la circulación vehicular en la vía Carlos Julio Arosemena Monroy.

Esta alerta generó conmoción en la ciudadanía, tras la reciente explosión de un vehículo, el martes 14 de octubre, en los exteriores del Mall del Sol. Ese atentado causó la muerte de una persona y varios heridos.