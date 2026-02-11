CAL suspende por nueve días sin sueldo al asambleísta Juan Andrés González

El Consejo de Administración Legislativa sancionó al legislador por expresiones ofensivas emitidas en el Pleno y difundidas en redes sociales.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió suspender al asambleísta Juan Andrés González Alvear por nueve días in remuneración, por haber incurrido en falta grave contenida en el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Según el expediente de sanción, el legislador tuvo expresiones ofensivas en contra de otros parlamentarios que forman parte de otra bancada legislativa, en contravención a los deberes éticos y de respeto que exige el ejercicio de la gestión parlamentaria.

Mishel Mancheno, asambleísta por Chimborazo y Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, presentó la denuncia basada en declaraciones realizadas el 10 de diciembre de 2025 desde las instalaciones del Legislativo. Estas fueron transmitidas en vivo y difundidas en redes sociales.

En dichas intervenciones, González Alvear habría proferido acusaciones de corrupción, terrorismo y 'autoatentado' contra el Gobierno, una bancada legislativa y funcionarios públicos.

La resolución del CAL se ajusta a lo previsto en el literal b) del artículo 7 del Reglamento para el Trámite de las Faltas Administrativas, considerando la sanción como una medida idónea, necesaria y proporcional a la gravedad de la conducta. El período de suspensión de nueve días se contabilizará desde la notificación oficial.