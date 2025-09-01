Canciller de Ecuador dice que no se ha solicitado la extradición de José Serrano, detenido en EE.UU.

José Serrano se encuentra detenido en Estados Unidos desde el 7 de agosto del 2025

Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, confirmó este lunes 1 de septiembre del 2025 que Ecuador no ha solicitado la extradición de José Serrano, exministro detenido en Estados Unidos.

"El Ecuador no ha solicitado la extradición (de José Serrano) a través de Cancillería. No podría responder sobre lo que hay hecho Fiscalía. Lo que si le puedo asegurar es que, a través de Cancillería, ninguna institución que tiene la competencia ha realizado el trámite", afirmó en una entrevista Sommerfeld.

José Serrano fue detenido en Miami, Estados Unidos, la noche del 7 de agosto de 2025, según la página web oficial de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país). Su detenición se llevó a cabo por haber cometido una presunta infracción de tránsito.

Desde entonces el exministro del Interior permanece recluido en el Centro de Detención Frome North SPC en Miami, en el estado de Florida, bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Serrano es uno de los cuatro investigados, junto a Xavier Jordán, Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, como presunto autor intelectual del magnicidio de Fernando Villavicencio. En caso de ser deportado, deberá enfrentar en Ecuador el proceso judicial por presunto asesinato.

En agosto del 2025 también fue denunciado por su exasesor en Estados Unidos por presunta corrupción y espionaje. Los documentos se encuentran en manos de la Fiscalía de La Florida y del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos.