Alianzas electorales en Ecuador; ¿plazo para el registro?

Las alianzas electorales se podrán registrar hasta el 18 de julio de 2026.

Las organizaciones políticas podrán registrar sus alianzas electorales para las elecciones seccionales hasta el 18 de julio de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el registro se debe realizar a través de su sistema informático.

Estas alianzas podrán participar en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027, cuyas votaciones serán el 29 de noviembre de 2026.

La solicitud para el registro de las alianzas se hará completamente en línea. Luego, se verificará la información presentada.

Tanto el Pleno del CNE como las Delegaciones Provinciales Electorales serán las responsbales de aprobar su calificación.

Según el CNE, las alianzas electorales pueden estar conformadas por dos o más organizaciones políticas nacionales o locales.

Las alianzas electorales accederán a un 20% más del monto asignado para promoción electoral, añadió el CNE.

Los formularios para el registro de las alianzas están disponibles en línea en la página del CNE.

Mientras tanto, el CNE ya registra decenas de candidaturas tras los procesos de democracia interna en movimientos y partidos políticos.