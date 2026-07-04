CNE recibió 286 denuncias contra postulantes al Consejo de Participación Ciudadana

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió 286 denuncias en contra de 214 postulantes al proceso de elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), relacionadas con presuntos incumplimientos de requisitos, prohibiciones o inhabilidades establecidos en la normativa vigente.

De acuerdo con el organismo electoral, las denuncias corresponden a 104 postulantes mujeres, 87 hombres y 23 candidatos pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.

Aspirantes podrán presentar documentación necesaria

Concluida la etapa de recepción de denuncias, el CNE aseguró que notificará a los postulantes entre el 4 y el 8 de julio sobre las observaciones presentadas en su contra.

Posteriormente, los aspirantes contarán con cinco días para ejercer su derecho a la contradicción mediante la presentación de argumentos y la documentación que consideren pertinente, fase prevista entre el 9 y el 13 de julio, conforme al reglamento del proceso.