Amnistía Internacional alerta "alza de prácticas autoritarias" en el Gobierno de Daniel Noboa

La organización Amnistía Internacional (AI) alerta que en Ecuador se registra un "alza de prácticas autoritarias" por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Indican que dichas prácticas" tienen que ver con querer concentrar el poder", como está ocurriendo "en otros países de América Latina", y que !son contrarias a los derechos humanos".

"Para nosotros es muy claro que desde el inicio de este Gobierno ha habido un retroceso en materia de derechos humanos", señaló Camila Ruiz, encargada de campañas para Suramérica de AI.

Organización denuncia hostigamiento a la Corte

Puso como ejemplo el "deterioro del espacio cívico", que implica restricciones a los derechos a la libertad de asociación, a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, que se han materializado con "la represión a las protestas".

Otro de los temas que les preocupa es "el hostigamiento a la Corte Constitucional", que "ha puesto freno" a algunas de las leyes de Noboa, y cuyos jueces han dicho a la organización que creen que el amedrentamiento es por hacer su trabajo.

Existe preocupación por la militarización

"Está completamente afectada la independencia judicial en Ecuador y la Corte Constitucional, que es uno de los bastiones más importantes para garantizar la protección de derechos humanos en el país", alerta Ruiz.

A Amnistía Internacional también le inquieta la "continua militarización de la seguridad pública" bajo la declaración de "conflicto armado interno" que Noboa hizo en 2024 para enfrentar a las bandas criminales.