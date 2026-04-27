Copa Libertadores 2026: Fecha y hora de los partidos; ¿cuándo juegan los equipos ecuatorianos?
Ecuador vibra con la Copa Libertadores 2026. Conozca cuándo juegan Liga de Quito, IDV y Barcelona SC en la fecha 3.
Deyversón, jugadot de Liga de Quito.
@LDU_Oficial
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Fecha de publicación
27 abr 2026 - 15:14
La jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores arranca este martes 28 de abril del 2026. Lanús de Argentina recibe a Liga de Quito en un duelo que pone en juego el liderato del grupo G.
En tanto que Independiente del Valle visitará, en Asunción, a Libertad de Paraguay. El objetivo será adueñarse del primer lugar de la tabla que comparte, con cuatro puntos, con el Rosario Central argentino.
El tercer representante de Ecuador es Barcelona SC, que el miércoles recibirá en Guayaquil a la U. Católica de Chile. Los dirigidos por el venezolano César Farías no han sumado puntos en esta competición internacional y se ubican últimos del grupo D.
Calendario de partidos Fecha 3 de la Copa Libertadores
A continuación, toda la programación de esta fecha en Copa Libertadores.
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