Copa Libertadores 2026: Fecha y hora de los partidos; ¿cuándo juegan los equipos ecuatorianos?

La jornada 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores arranca este martes 28 de abril del 2026. Lanús de Argentina recibe a Liga de Quito en un duelo que pone en juego el liderato del grupo G.

En tanto que Independiente del Valle visitará, en Asunción, a Libertad de Paraguay. El objetivo será adueñarse del primer lugar de la tabla que comparte, con cuatro puntos, con el Rosario Central argentino.

El tercer representante de Ecuador es Barcelona SC, que el miércoles recibirá en Guayaquil a la U. Católica de Chile. Los dirigidos por el venezolano César Farías no han sumado puntos en esta competición internacional y se ubican últimos del grupo D.

Calendario de partidos Fecha 3 de la Copa Libertadores

A continuación, toda la programación de esta fecha en Copa Libertadores.

Martes 28 de Abril Local Visitante Hora (ECU) Lanús vs LDU Quito 17:00 Libertad vs Independiente del Valle 17:00 U. Central de Venezuela vs Rosario Central 19:00 Cruzeiro vs Boca Juniors 19:30 Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla 21:00

Miércoles 29 de Abril Local Visitante Hora (ECU) Mirassol FC vs Always Ready 17:00 Barcelona S.C. vs U. Católica (CHI) 19:00 Cerro Porteño vs Palmeiras 19:30 Estudiantes de La Plata vs Flamengo 19:30 Universitario vs Nacional (Uru) 21:00

Jueves 30 de Abril Local Visitante Hora (ECU) Bolívar vs Fluminense 17:00 Indep. Rivadavia vs Deportivo La Guaira 17:00 Corinthians vs Peñarol 19:00 Independiente Medellín vs Cusco FC 21:00

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