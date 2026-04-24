Ecuador enfrenta crisis de desplazamiento forzado por violencia, según CDH

El aumento de la violencia de bandas criminales en Ecuador ha provocado una crisis "inédita" de desplazamiento forzado interno, especialmente en Guayaquil, donde familias enteras huyen de su barrio para resguardar sus vidas, según un informe.

"El desplazamiento forzado por violencia se ha convertido en un fenómeno masivo y sostenido, ya no puede seguir siendo invisibilizado ni tratado como un efecto colateral", señala el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH).

La investigación pone foco en Socio Vivienda, un barrio del noroeste de Guayaquil que ha sido intervenido en múltiples ocasiones por denuncias de tráfico de drogas y tiroteos causados por bandas criminales.

Asesinados en ataques armados

El 6 de marzo de 2025, 22 personas fueron asesinadas en un ataque armado causado, según la Policía, por disputas entre facciones del grupo criminal Los Tiguerones.

Ese mismo día alrededor de 300 familias huyeron de la zona, ya que las bandas tomaron el control de la comunidad, detalla el documento. Agrega que quienes no pudieron escapar tuvieron que confinarse.

Para el CDH, el caso de Socio Vivienda debe considerarse como "la forma más extrema y masiva de la ocupación criminal de las comunidades, el deterioro progresivo del tejido social, y la salida forzada como estrategia de supervivencia.

Ecuador con altas cifras de desplazados por violencia

La organización ha documentado desplazamientos forzados en al menos otros tres barrios del sur y norte de Guayaquil, pero la crisis es mucho más amplia.

En 2024, Ecuador llegó a ser el tercer país de América Latina con más desplazados internos por la violencia, con 101.000 casos, de acuerdo a datos del Consejo Noruego para Refugiados citados por el CDH.

Por otra parte, una encuesta de 3iSolution halló que en ese mismo año, 82.876 personas mayores de 15 años reportaron haber sido desplazadas por motivos de violencia e inseguridad en el país.

Cifras de homicidios en Latinoamérica

La Defensoría del Pueblo estima que, entre 2022 y 2024, más de 248.000 personas mayores de 15 años cambiaron de residencia debido a la violencia.

Ecuador se ubica a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica y solo en 2025 registró una cifra récord de 9.269 asesinatos, con un índice de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

"Huir para salvar mi vida (...) y no ha habido una respuesta institucionalizada para responder a esta crisis humanitaria", lamentó Billy Navarrete, director del CDH.

Gobierno debe actuar con urgencia

El informe recomienda que el Gobierno reconozca el desplazamiento interno forzado por la violencia.

También que se cree un registro nacional único de desplazados y una política pública dirigida a las víctimas, con programas de reubicación, subsidios de alquiler, mejoramiento habitacional y rehabilitación integral de barrios afectados.