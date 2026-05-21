Ana María Gallardo es la nueva Viceprefecta del Guayas

Ana María Gallardo fue elegida como la nueva Viceprefecta de Guayas.

Ana María Gallardo fue elegida como la nueva Viceprefecta del Guayas, este jueves 21 de mayo de 2026.

El Consejo Provincial del Guayas eligió a Gallardo con 23 votos en reemplazo de Carlos Encalada.

La designación de Gallardo se dio en una sesión extraordinaria en la que Encalada también asumió su cargo como Prefecto.

Gallardo fue elegida de la terna conformada por Ana María Gallardo, Pilar Estrada Lecaro y Daniela Hill Piedra.

La sesión se instaló pasadas las 11:00 solo con 23 de 33 miembros del Consejo Provincial.

¿Quién es Ana María Gallardo?

Ana María Gallardo es especialista en negocios internacionales y agroindustria. Tiene experiencia en el sector público y privado por más de 20 años.

Además, cuenta con una maestría en Marketing Digital por la Universidad Espíritu Santo y otra en Negocios Internacionales por la Universidad Pompeu Fabra.

Fue viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones en ProEcuador y fue consejera comercial en Nueva York y adjunta en México.

En la actualidad se desempeña como decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Estudios Globales de la Universidad Ecotec.