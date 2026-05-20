Paola Cabezas presenta queja ante el CAL contra Niels Olsen tras llamarla 'serpiente'

Paola Cabezas busca que se sancione al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, por unas declaraciones que hizo.

La asambleísta Paola Cabezas presentó, este miércoles 20 de mayo una queja ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) contra el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen.

La legisladora correísta busca una sanción contra el presidente del Legislativo tras llamarla “serpiente” durante una entrevista.

Cabezas no aceptó las disculpas posteriores ofrecidas por Olsen y decidió impulsar un proceso disciplinario dentro del Parlamento.

Con esta acción, Cabezas busca que el titular de la Asamblea sea sancionado por una agresión verbal. De prosperar la queja presentada ante el CAL, Olsen podría enfrentar una suspensión sin sueldo de entre 9 y 30 días.

Paola Cabezas se desafilia de la Revolución Ciudadana

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El conflicto se inició el pasado viernes 15 de mayo, cuando Olsen se refirió a ella como una "serpiente". "Es como una serpiente: podrá cambiar de piel, pero sigue siendo una serpiente, y yo en las serpientes no confío”, dijo Olsen durante una entrevista con un medio digital.

Tras las declaraciones, Olsen rectificó y ofreció disculpas a Cabezas. “En el calor de la entrevista no medí mis palabras respecto a una asambleísta, que es Paola Cabezas, por lo que quería pedir disculpas”, dijo Niels Olsen ese mismo viernes.

La legisladora no aceptó las disculpas y señaló que solicitará sanciones para Olsen tanto en la Asamblea Nacional, como en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).