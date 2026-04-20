¿Por qué Arturo Félix Wong, embajador de Ecuador en Colombia, regresó al país?

El embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, regresó al país tras el llamado a consultas de la Cancillería, el domingo 19 de abril de 2026.

Wong dijo que el regreso no fue por una evacuación de emergencia por amenazas en su contra, como se había difundido en redes sociales durante la tarde de este domingo.

El Embajador explicó que la información relativa a la emergencia era "falsa" y que volvió "por el llamado" del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ante la escalada de tensiones entre ambos países.

La Cancillería de Ecuador llamó a consultas a su embajador en el país vecino después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegurara que el exvicepresidente Jorge Glas era un "preso político".

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió que dichas declaraciones eran un "atentado a la soberanía" y llevó a cabo acciones diplomáticas, que después derivaron en que Colombia hiciese lo propio con su embajadora en Quito.

Petro acusa a Ecuador de estar "dejando morir de hambre" a Glas

Ecuador y Colombia llevan inmersos en una guerra comercial desde enero, cuando Noboa anunció una subida del 30% de aranceles a productos colombianos por la supuesta falta de compromiso de Petro en la lucha contra el narcotráfico.

Esto ha derivado en una escalada progresiva de aranceles, donde el mandatario ecuatoriano anunció una subida del 100% a Colombia a principios de abril y que entrarían en vigor desde mayo de 2026.