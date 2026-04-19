Gustavo Petro demandará a Daniel Noboa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una sesión de la CELAC, en Bogotá, 21 de marzo de 2026.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que presentará una demanda penal por calumnia contra su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, tras declaraciones que lo vinculan indirectamente con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, escribió Petro en su cuenta de X, donde rechazó los señalamientos y negó cualquier relación con estructuras delictivas.

Las declaraciones del presidente Daniel Noboa se dieron en una entrevista con la revista Semana, en la que mencionó que durante una visita de Petro a Manta en 2025, el mandatario colombiano habría estado en contacto con personas presuntamente ligadas a alias “Fito”, aunque sin confirmar un encuentro directo.

Petro aseguró que su viaje a Ecuador tuvo carácter oficial y que contó con seguridad del Estado ecuatoriano y su propia escolta, además de la presencia de prensa y testigos. También defendió su gestión en la lucha contra el crimen organizado y cuestionó lo que considera una campaña en su contra.

El caso abre un nuevo frente de tensión diplomática entre ambos gobiernos.

El mandatario colombiano insistió en que no tiene ningún vínculo con alias “Fito” ni con su entorno. “No conozco al tal Fito ni a sus amigos”, afirmó, al tiempo que recalcó que sus visitas a Ecuador han sido únicamente para actos oficiales, como posesiones presidenciales, y que durante su gestión se ha capturado y extraditado a ciudadanos vinculados al crimen organizado.

En su pronunciamiento, también cuestionó la influencia de sectores políticos en la difusión de estas acusaciones, señalando que se trata de una campaña de desinformación.

Petro aseguró que existen antecedentes de este tipo de señalamientos en procesos electorales de la región y advirtió sobre posibles intentos de afectar su imagen a nivel internacional.

Además, defendió su política de seguridad, destacando la reducción de cultivos de hoja de coca en zonas fronterizas y las acciones emprendidas contra el narcotráfico.