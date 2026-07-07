Asamblea posesiona a 3 vocales suplentes del Cpccs; Johnny Escobar asume como titular

Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea, tomó el juramento a los nuevos vocales del Cpccs, este martes 7 de julio de 2026.

El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó, este martes 7 de julio de 2026, a Johnny Escobar Coronel, Andrés Mendoza Paladines y Roger Vallejo Pérez como vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Tras la sesión en el Legislativo, Johnny Escobar asumió como consejero titular del organismo tras la renuncia de Roberto Gilbert, el pasado 18 de junio.

Los tres funcionarios prestaron el juramento de rigor ante Esteban Torres, presidente encargado de la Asamblea Nacional y suscribieron las actas de posesión.

La incorporación de los nuevos vocales se produce luego de que la lista de suplentes del Cpccs quedara agotada, tras la renuncia de Gilbert.

Conforme al orden de reemplazo establecido en la normativa vigente, Johnny Escobar, economista de profesión, pasó de la lista de suplentes a ocupar la vocalía principal que quedó vacante.

Tras asumir sus funciones, Escobar señaló que una de sus prioridades será impulsar los procesos pendientes correspondientes al período 2023-2027 del Cpccs.

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La posesión de los nuevos vocales ocurre cuando el país se prepara para las próximas elecciones seccionales, proceso en el que también se elegirán a los nuevos integrantes del Cpccs para el período 2027-2031.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró 309 postulantes inscritos para participar en la elección de los futuros consejeros del organismo.