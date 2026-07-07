INAMHI alerta por altas temperaturas en la Sierra entre el 8 y el 11 de julio
El INAMHI emitió una alerta por altas temperaturas y fuertes vientos en la Sierra y Litoral entre el 8 y 11 de julio de 2026.
La Sierra y el Litoral ecuatoriano soportarán altas temperaturas entre el 8 y el 11 de julio, según en Inamhi.
Generada con IA
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Actualizado:
07 jul 2026 - 15:55
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió la Advertencia Meteorológica N.° 49, en la que alerta sobre un incremento de las temperaturas diurnas y la presencia de ráfagas de viento entre el miércoles 8 y el sábado 11 de julio de 2026.
Según la entidad, estas condiciones afectarán principalmente a la región Interandina y al centro y sur del Litoral, donde existe un mayor riesgo de propagación de incendios forestales.
¿Qué condiciones se esperan?
El INAMHI prevé:
- Incremento de las temperaturas durante el día.
- Ráfagas de viento de intensidad moderada y, en algunos sectores, fuertes.
- Condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.
La institución recomendó a la ciudadanía evitar actividades que puedan generar fuego en zonas con vegetación, como quemas agrícolas o fogatas, y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades.Provincias bajo vigilancia
La advertencia se concentra en la Sierra ecuatoriana y en el centro y sur de la región Costa, donde las condiciones meteorológicas podrían incrementar el riesgo de incendios durante los próximos días.
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