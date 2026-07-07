INAMHI alerta por altas temperaturas en la Sierra entre el 8 y el 11 de julio

La Sierra y el Litoral ecuatoriano soportarán altas temperaturas entre el 8 y el 11 de julio, según en Inamhi.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió la Advertencia Meteorológica N.° 49, en la que alerta sobre un incremento de las temperaturas diurnas y la presencia de ráfagas de viento entre el miércoles 8 y el sábado 11 de julio de 2026.

Según la entidad, estas condiciones afectarán principalmente a la región Interandina y al centro y sur del Litoral, donde existe un mayor riesgo de propagación de incendios forestales.

¿Qué condiciones se esperan?

El INAMHI prevé:

Incremento de las temperaturas durante el día.

Ráfagas de viento de intensidad moderada y, en algunos sectores, fuertes.

Condiciones favorables para la propagación de incendios forestales.

La institución recomendó a la ciudadanía evitar actividades que puedan generar fuego en zonas con vegetación, como quemas agrícolas o fogatas, y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades.Provincias bajo vigilancia

La advertencia se concentra en la Sierra ecuatoriana y en el centro y sur de la región Costa, donde las condiciones meteorológicas podrían incrementar el riesgo de incendios durante los próximos días.