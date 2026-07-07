Vehículo atropella a una joven en el carril exclusivo de la Ecovía en el norte de Quito

Un vehículo atropelló a una joven en el carril exclusivo de la ecovía, en la av. 6 de Diciembre y Portugal.

Una joven de años fue atropellada por un vehículo liviano en el carril exclusivo de la ecovía, en el norte de Quito, la tarde de este martes 7 de julio de 2026.

El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y Portugal, en el norte de la capital. Se conoce que la joven se encuentra herida, esperando valoración.

Personal de la Policía Nacional y de la Agencia Metropolitana de Tránsito llegaron al sitio para atender la emergencia. Videos en redes sociales muestran que el conductor del automóvil fue detenido en el sitio.