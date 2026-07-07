Vehículo atropella a una joven en el carril exclusivo de la Ecovía en el norte de Quito
Una joven de aproximadamente 22 años fue atropellada por un vehículo liviano en el carril exclusivo de la Ecovía, en Quito
Un vehículo atropelló a una joven en el carril exclusivo de la ecovía, en la av. 6 de Diciembre y Portugal.
Cortesía.
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Actualizado:
07 jul 2026 - 16:06
Una joven de años fue atropellada por un vehículo liviano en el carril exclusivo de la ecovía, en el norte de Quito, la tarde de este martes 7 de julio de 2026.
El siniestro ocurrió en la intersección de las avenidas 6 de Diciembre y Portugal, en el norte de la capital. Se conoce que la joven se encuentra herida, esperando valoración.
Personal de la Policía Nacional y de la Agencia Metropolitana de Tránsito llegaron al sitio para atender la emergencia. Videos en redes sociales muestran que el conductor del automóvil fue detenido en el sitio.
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