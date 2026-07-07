Cuartos de final del Mundial 2026; fecha, hora y dónde ver...

El Mundial 2026 ya tiene a los siete clasificados para cuartos de final.

La competencia por levantar el título entra en su recta final y el Mundial 2026 ya tiene definidos tres de los cuatro enfrentamientos de cuartos de final. Las clasificaciones de Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Argentina dejaron un cuadro repleto de selecciones históricas, mientras que el último boleto sigue en disputa entre Suiza y Colombia.

Argentina protagonizó una de las remontadas más emocionantes del torneo al vencer 3-2 a Egipto y selló su clasificación a los cuartos de final, donde espera a Suiza o Colombia.

Por su parte, Francia enfrentará a la revelación de Marruecos, España se medirá con una sólida Bélgica y Noruega buscará continuar con su sorprendente campaña cuando choque con Inglaterra.

Fecha Hora (Ecuador) Partido Jueves 9 de julio 15:00 Francia vs. Marruecos Viernes 10 de julio 14:00 España vs. Bélgica Sábado 11 de julio 16:00 Noruega vs. Inglaterra Sábado 11 de julio 20:00 Argentina vs. Ganador de Suiza/Colombia

Francia vs. Marruecos

Francia llega a los cuartos de final después de superar con autoridad a Paraguay por 1-0 en los octavos. Su rival, Marruecos, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, dejó en el camino a Canadá con un contundente 3-0 y buscará repetir la histórica campaña que protagonizó en Catar 2022.

España vs. Bélgica

España afrontará un exigente duelo europeo tras eliminar con claridad a Portugal por 1-0 en los octavos de final. Mientras que Bélgica llega en un gran momento luego de imponerse 4-1 a Estados Unidos con una contundente actuación ofensiva.

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Noruega vs. Inglaterra

Noruega también se ha convertido en una de las sorpresas del campeonato tras eliminar a Brasil por 2-1, resultado que confirmó el gran nivel del conjunto escandinavo. Ahora tendrá un desafío aún mayor frente a Inglaterra, que superó a México por 3-2 en un vibrante partido de octavos.

Argentina vs. Suiza o Colombia

Argentina aseguró con un 3-2 ante Egipto. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, esperará al vencedor del compromiso entre Suiza y Colombia, que al momento mantiene pendiente la definición del último clasificado. Con Lionel Messi como referente y un plantel que volvió a demostrar capacidad de reacción, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará mantener vivo el sueño del bicampeonato.