Asamblea debate incluir una nueva materia ambiental en colegios y universidades

La Asamblea Nacional tratará este miércoles 9 de septiembre, en segundo debate, la reforma que plantea incorporar educación para el desarrollo sostenible en colegios y universidades.

El Pleno de la Asamblea Nacional debatirá este miércoles 9 de septiembre de 2026 una reforma que podría cambiar parte de la formación de estudiantes de colegios y universidades en Ecuador.

El informe para segundo debate plantea implementar de manera obligatoria y transversal la Educación para el Desarrollo Sostenible, con contenidos relacionados con la protección de la naturaleza, cambio climático y educación ambiental.

La propuesta fue elaborada por la Comisión de Biodiversidad y contempla reformas al Código Orgánico del Ambiente, la Ley de Educación Intercultural, la Ley de Educación Superior y las normas que regulan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

¿Quiénes recibirían esta formación?

El proyecto plantea que la educación ambiental forme parte del perfil de salida de los bachilleres ecuatorianos y continúe en la educación superior, especialmente durante los primeros años de formación de futuros profesionales de la educación.

La propuesta contempla contenidos teóricos y prácticos sobre naturaleza, conservación del ambiente y desarrollo sostenible. El texto legislativo también menciona temas como patrimonio natural, cambio climático, calidad ambiental, agua y océanos.

¿Cuándo comenzaría a aplicarse?

La materia todavía no está aprobada. Si el proyecto supera el segundo debate y posteriormente el proceso en el Ejecutivo, las autoridades tendrían seis meses para elaborar los lineamientos pedagógicos y la normativa técnica.

Después, la implementación en el pénsum académico se realizaría progresivamente en el plazo de un año, según el proyecto.

Municipios y prefecturas también tendrían nuevas tareas

La reforma no se limita a las aulas. También plantea que municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales promuevan programas de educación ambiental y desarrollo sostenible dentro de sus competencias y en coordinación con otras autoridades.

El proyecto llega al segundo debate con diferencias políticas. En la Comisión de Biodiversidad recibió el respaldo de la mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN), mientras los cuatro integrantes de la Revolución Ciudadana (RC) votaron en contra.

La discusión de este miércoles será clave para definir si la propuesta avanza en la Asamblea y la Educación para el Desarrollo Sostenible da un nuevo paso para incorporarse a la formación de estudiantes ecuatorianos.