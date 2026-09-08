Emily, la supuesta asesora de la Asamblea que no aparece en los registros públicos

La verdad detrás de Emily Alcívar, la supuesta asesora legislativa de ADN

Una cuenta en Facebook e Instagram presenta a Emily Alcívar Zambrano como abogada, especialista en gobierno y asuntos públicos y supuesta asesora de la Asamblea Nacional vinculada a la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN).

Sin embargo, una revisión de los registros públicos del Legislativo no encontró documentos que confirmen que ocupe ese cargo.

La cuenta, identificada como Emily Alcívar Zambrano, señala en su biografía que es de Manta, Manabí, y que mantiene una relación con la Asamblea Nacional y la bancada de ADN.

Sus fotografías fueron compartidas por otros usuarios, quienes la identificaron en redes como una supuesta asesora legislativa.

No hay registros públicos de su cargo

Una revisión realizada por el portal de fact-checking Ecuador Chequea evidenció que el perfil de Emily no se registra en la guía telefónica y el distributivo de personal de la Asamblea Nacional.

En esos registros no aparece Emily Alcívar Zambrano como asesora, funcionaria o servidora del Legislativo.

Tampoco se encontró un nombramiento, contrato, correo institucional u otro documento público que respalde el vínculo señalado en la cuenta, señaló el portal.

Tampoco se confirmó su título de abogada

La revisión también incluyó el registro público de títulos de la Senescyt. En esa consulta no se encontró información que confirmara que una persona con esos apellidos tenga registrado un título de abogada.

Sin embargo, la ausencia de un registro no permite determinar quién administra las cuentas en redes sociales ni descartar que exista una persona con el mismo nombre.

Asambleísta reacciona a una imagen manipulada

El asambleísta por Los Ríos, Johnny Terán Barragán, también reaccionó a una de las imágenes que circuló en redes sociales. En la fotografía aparece junto a una mujer identificada como Emily Alcívar.

Terán señaló que se utilizó su imagen sin autorización y calificó el contenido como falso, además de pedir a los usuarios verificar las fuentes antes de compartir este tipo de publicaciones.