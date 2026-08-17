Asamblea Nacional afronta cambios tras renuncia de 21 asambleístas 

Al menos 21 asambleístas renunciaron para participar en las elecciones seccionales.

La Asamblea Nacional se prepara para una nueva reconfiguración a puertas de las elecciones seccionales.

Al menos 21 asambleístas han renunciado a sus curules para participar como candidatos en las elecciones, según informó Mishel Mancheno, presidenta del Legislativo, en entrevista con Teleamazonas este lunes 17 de agosto de 2026.

Los legisladores buscan participar en la carrera por alcaldías, prefecturas y otras dignidades que se elegirán en los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026.

El periodo para inscribir candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) termina a las 17:00 de este lunes 17 de agosto, por lo que la cantidad de renuncias podría incrementarse.

Mancheno aseguró que varias comisiones parlamentarias deberán reorganizarse debido a la salida de los legisladores que buscan candidatizarse.

"Esta semana es cuando se adecuará a los asambleístas dependiendo de las renuncias que existan", dijo Mancheno.

Y añadió que "las comisiones, a las que renunciaron sus presidentes o vicepresidentes, tendrán que sesionar para nombrar nuevos representantes".

#ENTREVISTA | "Esta semana es cuando se adecuarán los asambleístas dependiendo de las renuncias que existan (para las elecciones seccionales)", dice @mishelmanchenok, presidenta de la Asamblea Nacional https://t.co/okmnviUQ7o pic.twitter.com/WxpOpbrBgo— Teleamazonas (@teleamazonasec) August 17, 2026 "> ">

¿Qué establece la ley sobre los reemplazos en la Asamblea?

Las renuncias no significan que esos puestos queden vacíos en la Asamblea o en las comisiones.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que, cuando un asambleísta principal tiene una ausencia definitiva, debe ser reemplazado por su suplente.

Si el suplente tampoco puede asumir, la Secretaría General debe convocar al alterno que corresponda, de acuerdo con la lista certificada por el CNE.

Una vez convocados, los reemplazantes deben ser posesionados para ejercer sus funciones.

Por eso, en los próximos días la Asamblea deberá completar el proceso de principalización de los nuevos legisladores.

Cambios en las comisiones

La salida de los asambleístas no solo afecta al Pleno. Varios de ellos forman parte de las comisiones especializadas y algunos ocupan cargos dentro de órganos de administración legislativa.

De hecho, las renuncias ya obligan a revisar la integración de al menos tres comisiones, que según Mancheno son las de Salud, de GADs y Fiscalización.

La Asamblea tendrá entonces que reorganizar esas representaciones para que las comisiones puedan continuar sesionando y tomando decisiones con su integración correspondiente.