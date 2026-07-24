Elecciones seccionales en Ecuador 2026: ¿Qué fases faltan antes de ir a las urnas?

Las elecciones seccionales en Ecuador se llevarán a cabo el 29 de noviembre de 2026.

Aunque las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027 se celebrarán el 29 de noviembre de 2026, el proceso electoral ya está en marcha y todavía quedan varias etapas antes de que los ecuatorianos acudan a votar por las nuevas autoridades locales.

El calendario aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) establece una serie de fases que definirán quiénes podrán participar en la contienda y cómo se organizará la jornada electoral.

Actualmente, algunas etapas ya concluyeron, como la convocatoria al proceso electoral, la actualización inicial del registro electoral y los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas.

Sin embargo, aún restan varios hitos que marcarán el desarrollo de la carrera hacia las urnas.

Lo primero que falta por hacer, de acuerdo con el calendario electoral, es publicar la convocatoria a elecciones el 1 de agosto de 2026.

Inscripción y calificación de candidaturas

Uno de los pasos más importantes será la inscripción oficial de candidaturas, cuando los partidos y movimientos políticos presentarán ante el CNE las listas definitivas de quienes aspiran a prefecturas, alcaldías, concejalías y vocalías de juntas parroquiales rurales.

Este proceso se deberá cumplir entre el 2 y 17 de agosto de 2026.

Posteriormente, el organismo electoral verificará que los aspirantes cumplan todos los requisitos establecidos en la ley. Durante esta etapa también podrán presentarse objeciones e impugnaciones, las cuales deberán resolverse antes de oficializar las candidaturas.

Miembros de Junta Receptora del Voto

El CNE debe designar a los miembros de las Juntas Receptoras del Voto para continuar con ellos su propio proceso.

2 de septiembre: Selección de miembros de JRV

Selección de miembros de JRV 4 al 14 de septiembre: Notificación a los miembros de la JRV

Notificación a los miembros de la JRV 7 de septiembre al 29 de noviembre: Capacitación a los miembros de la JRV

Campaña y debate electoral

Una vez que las candidaturas queden en firme, lista que se conocerá el 9 de noviembre, comenzará la etapa de campaña electoral, período durante el cual los candidatos podrán difundir sus propuestas mediante actividades proselitistas y publicidad autorizada por el CNE.

Este proceso se podrá cumplir entre el 12 al 26 de noviembre.

Fuera de ese plazo, la normativa prohíbe la contratación de propaganda electoral. Además, el organismo controlará el uso del fondo de promoción electoral y el cumplimiento de los límites de gasto de campaña.

Luego, los candidatos podrán participar en diferentes debates, del 12 al 26 de noviembre.

Silencio electoral y simulacros

Una vez fuera de campaña se aplica en Ecuador el silencio electoral, desde el 27 de noviembre al día de las votaciones, domingo 29 de noviembre de 2026.

El CNE organiza dos simulacros nacionales, previstos para el 1 y 15 de noviembre.

¿Cuándo se vota en Ecuador?

Las primeras en votar son las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada.

Este proceso se llevará a cabo el 26 de noviembre. Al día siguiente, el 27 de noviembre, se registrará el voto en casa.

Mientras que el sufragio general se cumplirá el domingo 29 de noviembre de 2026.

Posesión de autoridades locales

A pesar de que las votaciones se llevarán a cabo en noviembre de 2026, la posesión de las autoridades se mantendrá apra el 16 de mayo de 2027.