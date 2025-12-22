El asambleísta Andrés Castillo impulsará un juicio político en contra de Mario Godoy

La Asamblea Nacional de Ecuador decidió convocar a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, para que informe sobre presuntas irregularidades en actuaciones judiciales, así como sobre otros asuntos relacionados con el ejercicio de sus competencias y responsabilidades institucionales.

La decisión, que deberá concretarse en un plazo de hasta ocho días, es decir el lunes 5 de enero de manera presencial, se alcanzó con 142 votos. La Asamblea decidirá la fecha y hora de comparecencia.

"De ser necesario, se habilitará el tiempo correspondiente mediante la suspensión del receso parlamentario, a fin de garantizar la continuidad de la función fiscalizadora", indicó el Parlamento.

La decisión se adoptó sobre la base de la moción presentada por el legislador Andrés Castillo, quien recordó que solicitó información a Godoy respecto de la situación jurídica laboral del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció presuntas amenazas.

Las amenazas estarían supuestamente relacionadas con un caso de narcotráfico que involucra a un ciudadano serbio cuya defensa legal fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

El serbio fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos el pasado 20 de noviembre y el juez Serrano formó parte del tribunal.

Andrés Castillo impulsa juicio político contra Godoy

El asambleísta por ADN, Andrés Castillo, señaló en el programa De Lunes a Lunes que impulsa un proceso de fiscalización en la Asamblea y el juicio político en contra de Mario Godoy.

El asambleísta señaló que prepara la información necesaria para "hacer un juicio con prudencia" y estarán atentos a la comparecencia de Godoy en el Pleno del Legislativo y que de ahí se verá si los argumentos abren la puerta a un juicio político.

Castillo fue claro al señalar "que no se busca un argumento para lavar la cara" y que es necesario evidenciar qué es lo que sucede en el sistema de justicia que permita incorporar nuevas reglas y sanciones que permita recuperar la confianza en el sistema.

Castillo reiteró que se impulsará un juicio político claro y con argumentos para que después no aparezcan "puristas del derecho" a señalar que se hicieron las cosas mal.

Godoy aseguró que 'no sabía' de las presiones al juez Serrano

En el marco de esta denuncia, presentada en el Portal Primicias, Godoy aseguró la noche de este lunes 22, en entrevista con el periodista Fabricio Vela, que ante la revelación de los audios donde el director provincial de Pichincha, del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, estaría presionando al juez Serrano, el Pleno del organismo solicitó la renuncia del funcionario provincial.

Sobre las actuaciones de Henry Gaibor "es una persona que tiene que responder. Los audios donde se ponen a hacer un análisis en ciertas partes son inaudibles" sostuvo Godoy.

Además, el Presidente de la Judicatura señaló que "no ha solicitado ni convocado a nadie para que vaya a hablar a favor de o en contra de; yo en los audio no aparezco", enfatizó Godoy.

Sobre la relación directa con Godoy, el funcionario dijo que es la misma comunicación y relación que tiene con todos los directores provinciales, y que lo único que conocía del caso de manera general es la renuncia del juez Serrano.

Godoy aseguró que se enteró de las denuncias de Serrano con la columna de Felipe Rodríguez en el portal noticioso.

Henry Gaibor renunció a su cargo

En horas de la noche se conoció la renuncia del director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, con un breve comunicado difundido en su cuenta de X.

En él Gaibor sostiene que presentó su renuncia de "manera irrevocable" que hace "como un acto de responsabilidad institucional".

Gaibor reseñó los hitos de su gestión y dijo que está dispuesto a "colaborar con las autoridades" y "permitir que los procesos se desarrollen con absoluta normalidad y objetividad".