Asamblea Nacional informa que se recuperó cuenta de redes sociales tras hackeo 

Este sábado 12 de septiembre del 2026, la Asamblea Nacional de Ecuador anunció la recuperación de la cuenta oficial de su medio de comunicación, TVL Televisión Legislativa, en la red social X.

El organismo informó que el perfil sufrió un ataque cibernético durante el cual se publicaron contenidos no autorizados y totalmente ajenos a la línea institucional. Ante esta vulneración, las autoridades legislativas activaron sus protocolos de seguridad digital para retomar el control de la plataforma de forma inmediata.

Tras retomar el acceso al perfil, el Legislativo emitió un pronunciamiento público para aclarar lo sucedido y prevenir posibles desinformaciones entre los usuarios. En el comunicado se solicitó a la ciudadanía hacer caso omiso a los mensajes, gráficos y enlaces difundidos durante el periodo en que la cuenta estuvo comprometida. Asimismo, el equipo técnico ratificó que la red social ya se encuentra plenamente asegurada y resguardada bajo nuevos parámetros de protección.

A pesar del incidente en el entorno digital, las transmisiones en vivo y la programación habitual de la Televisión Legislativa no sufrieron interrupciones. El señal televisivo continuó emitiéndose con normalidad a través de los canales asignados en televisión abierta, así como en el resto de sus plataformas virtuales. La operatividad del medio se mantuvo estable durante toda la jornada sin afectar la cobertura de la agenda parlamentaria.

La TVL constituye el canal primario y estratégico para la difusión de las actividades, debates presupuestarios y proyectos de ley procesados por el Parlamento ecuatoriano. Por esta razón, la rápida contención del ataque informático buscó evitar la propagación de datos falsos que pudieran confundir a la audiencia sobre la labor legislativa. La transparencia informativa de la institución dependía de reestablecer la confianza en sus canales oficiales de contacto.

Hacia la tarde del mismo sábado, las plataformas digitales del canal público mostraron un funcionamiento completamente regular y supervisado. Los equipos de comunicación eliminaron cualquier rastro de las publicaciones no autorizadas que fueron generadas de forma maliciosa durante el ciberataque. El catálogo de contenidos volvió a centrarse exclusivamente en la gestión institucional de la Asamblea Nacional.

Finalmente, el incidente pone de manifiesto la creciente necesidad de reforzar la ciberseguridad en las cuentas de instituciones públicas clave en el país. El ataque a TVL se suma a otros intentos de vulneración a perfiles gubernamentales registrados en redes sociales. Con la cuenta ya restablecida, la Asamblea reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía a través de canales verificados y seguros.